El Ministerio de Trabajo ha registrado aproximadamente 1,840 denuncias por hostigamiento sexual laboral a nivel nacional, de las cuales 142 corresponden a la región de La Libertad durante el año 2025.

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Ante este panorama, el abogado especialista en derecho laboral, José Antonio Alva Bazán, advirtió que estas cifras oficiales son bajas en comparación con la realidad de lo que ocurre en la región.

Esto se debe a que, si bien las empresas formales con protocolos implementados suelen reportar y cumplir con los procedimientos, las empresas más pequeñas o informales no denuncian estos casos, quedando invisibilizados.

Según Alva Bazán, el principal obstáculo en las organizaciones es la falta de capacitación y de toma de conciencia sobre la gravedad de este problema. El especialista señaló que muchas conductas inadecuadas, como invitar a salir a una trabajadora bajo promesas de ascensos o incrementos salariales, se encuentran normalizadas en el día a día. Además, recalcó que tanto empleadores como colaboradores a menudo desconocen los límites legales y lo que realmente comprende el hostigamiento sexual laboral.

Para gestionar correctamente estas situaciones, se detalló que la oficina de recursos humanos debe actuar de manera inmediata al recibir una queja, facilitando las herramientas de formalización (como formatos de queja) y dictando medidas de protección inmediatas para la víctima, tales como la rotación de puesto o el otorgamiento de una licencia con goce de haber.

Posteriormente, la empresa debe notificar el caso al Ministerio de Trabajo e iniciar la investigación. Asimismo, recordó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aplica severas multas de acuerdo al tamaño de la empresa y número de trabajadores: hasta 50 UIT por no comunicar la denuncia al Ministerio de Trabajo, hasta 100 UIT por carecer de medidas de prevención (como protocolos o capacitaciones), y multas muy graves de hasta 200,000 soles por no sancionar al hostigador.

Como medidas concretas de prevención, el experto recomendó contar con un protocolo claro, brindar capacitaciones constantes a todo el personal y conformar un Comité de Hostigamiento Sexual (obligatorio para empresas con más de 20 trabajadores, integrado por cuatro miembros elegidos) o elegir a un delegado (en empresas con menos de 20 trabajadores).

Frente a la importancia de reforzar las medidas de prevención y contar con personal capacitado para actuar de manera adecuada ante estos casos, la Cámara de Comercio de La Libertad ofrece el servicio in house “Prevención y Gestión del Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral”, dirigido a empresas y organizaciones interesadas en dotar a sus equipos de conocimientos y herramientas para prevenir, identificar y gestionar situaciones de hostigamiento sexual en el entorno laboral. Para conocer más sobre este servicio, puede comunicarse al 991 313 978.