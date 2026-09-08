Lejos de dejar obras encaminadas, es bastante probable que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, al finalizar el año, le herede a la nueva administración una “papa caliente” con grandes proyectos “emblemáticos” paralizados.

Mediante Carta Notarial N°000066-226-GRLL-GGR-GRCO, firmada el 4 de setiembre por Nilton Pascal Yong, gerente regional de Contrataciones del GORE La Libertad, se informó a Lucero Coca Condori, representante común del Consorcio Hospital Virú, que se resolvió el contrato N° 040-2025-GRLL-GGR-GRCO, para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Provincial de Virú”, cuyo presupuesto es de S/ 197 millones.

Previamente, a través de la Carta Notarial N° 000050-2026-GRLL-GGR-GRCO, el 5 de agosto, la Región requirió a la empresa cumplir con sus obligaciones contractuales y la subsanación de incumplimientos consistentes en reanudar, de manera efectiva, la ejecución de la obra.

Se le instó a restablecer el ritmo normal de ejecución de los trabajos conforme al contrato e incorporar y mantener el personal clave, maquinaria, equipos, materiales y demás recursos comprometidos contractualmente; así como subsanar íntegramente los incumplimientos advertidos, pero, al parecer, eso no sucedió dentro de los 15 días que se le brindó como plazo.

NO VA MÁS

En la víspera, el GORE La Libertad, con Carta Notarial N° 000063-2026-GRLL-GGR-GRCO, comunicó a Lucero Coca Condori, representante del Consorcio Vías Huanchaco, que se había resuelto el Contrato N°018-2025, para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte”. En este caso el presupuesto es de S/ 121 millones.

Según la Región, la decisión se tomó tras constatar la paralización de trabajos en diversos frentes. Además, hubo nula o pobre producción física en partidas críticas correspondiente a frentes totalmente liberados y técnicamente aptos para su ejecución. También se detectó insuficiente asignación de personal, maquinaria y recursos para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra.

Asimismo, es posible que en los próximos días la gestión que lidera la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, también resuelva el contrato que firmó con el Consorcio La Libertad, que ejecuta la construcción de la nueva sede institucional de la Región. La advertencia se hizo el 14 de agosto, a través de la Carta Notarial N° 000053-2026-GRLL-GGR-GRCO

NO CUMPLEN

La empresa no ha subsanado los incumplimientos consistentes en la paralización y reducción injustificada de la ejecución de este millonario proyecto, cuyo presupuesto es de S/ 161 millones.

Cabe recordar que el 10 de agosto, debido a retrasos injustificados y falta de solvencia económica, el gerente regional de Infraestructura, Aldo Zambrano, dijo que se decidió resolver el contrato con el Consorcio Otuzco, encargado de la ejecución de la construcción del Hospital Elpidio Berovides Pérez de Otuzco. Esta obra demanda una inversión superior a los S/ 120 millones.

Igualmente, en noviembre 2025, a través de la carta N°094-2025, el Consorcio Hospitalario del Norte le comunica al GORE La Libertad que resolvió el contrato para la construcción del Hospital Santa Isabel del distrito de El Porvenir, cuyo presupuesto era de S/ 124 millones. En este caso la empresa decidió irse.

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