Mediante Carta Notarial N° 000063-2026-GRLL-GGR-GRCO, el gerente regional de Contrataciones del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Milton Pascal Yong, comunicó a Lucero Coca Condori, representante del Consorcio Vías Huanchaco, encargado de la ejecución de la obra de S/ 121 millones, que se ha resuelto el Contrato N°018-2025, “Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte”.

Según detalla la Región, a través de la Carta Notarial N° 00042-2026-GRLL-GGR-GRCO, el 20 de julio de este año, informó a la empresa que había constatado la paralización parcial generalizada de diversos frentes de trabajo, nula o insuficiente producción física en partidas críticas correspondiente a frentes totalmente liberados y técnicamente aptos para su ejecución.

Además, se verificó el incumplimiento del calendario de avance de obra vigente, insuficiente asignación de personal, maquinaria y recursos para garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. También la injustificada persistencia de los incumplimientos pese a los reiterados requerimientos efectuados por la supervisión mediante el cuaderno de obra digital.

RESPONDE

Sobre el particular, el área de Comunicación de la empresa informó mediante una nota de prensa que la Carta Notarial N.° 000063-2026-GRLL-GGR-GRCO, mediante la cual el GORE La Libertad buscaba comunicar la resolución contractual no fue entregada.

“La certificación notarial del 2 de septiembre señala que la persona que atendió en el domicilio manifestó no conocer a la empresa ni a la destinataria, por lo que la carta fue devuelta al propio Gobierno Regional con constancia negativa de recepción”, se lee en la nota.

“La vía Huanchaco ha retomado su ejecución desde mediados de agosto y continúa desarrollando trabajos en campo, el procedimiento administrativo impulsado por el GORE La Libertad vuelve a presentar observaciones que podrían generar nuevas controversias y afectar la continuidad de un proyecto que necesita ser culminado”, sostiene la empresa.

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