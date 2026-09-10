El vocero de la Contraloría General de la República en La Libertad, Luis Castillo Torrealva, indicó ayer que de los 24 kilómetros del río Moche contemplados en las obras de solución definitiva que se ejecutan en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, en Trujillo, al menos 12 km todavía se encuentran por culminar.

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Durante El Niño costero de marzo de 2017, ambas quebradas se activaron debido a las lluvias provocadas por el evento climatológico e inundaron varios distritos de la capital liberteña, por lo que urge que los trabajos avancen y culminen ante el actual desarrollo de un nuevo fenómeno natural de igual o mayor magnitud.

Tarea pendiente

El proyecto en las quebradas San Ildefonso (El Porvenir) y San Carlos (Laredo) contempla la construcción de un canal de derivación para que las aguas que se acumulen en épocas de lluvias desemboquen en el río Moche y luego terminen en el mar.

No obstante, ante los trabajos que todavía no se culminan en dicho torrente y la alta probabilidad de lluvias intensas en los próximos meses, Luis Castillo advirtió que “de poco serviría concluir la conducción de las aguas provenientes de las quebradas si los trabajos de protección en el río Moche no se completan”.

“Nuestro acompañamiento busca precisamente advertir estos riesgos y contribuir a que la obra cumpla el propósito para el cual fue concebida”, señaló el funcionario, tras supervisar los trabajos que se realizan en las dos quebradas.

Clave

Aunque la información no fue confirmada por la Contraloría ni la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entre estos 12 km que faltan terminar en el río Moche se encontrarían los seis puntos críticos que han identificado las autoridades correspondientes en el cauce del referido torrente.

“De los seis puntos críticos identificados en el cauce del río Moche, cinco forman parte del proyecto de la quebrada San Idelfonso y San Carlos que deberán ser ejecutados en el marco de dicho proyecto, conforme a su programación aprobada y teniendo en consideración su importancia para la funcionalidad del sistema de protección y la reducción del riesgo de inundaciones”, había aclarado la ANIN en la víspera luego de que en un medio de comunicación nacional se afirmaran retrasos en las obras.

“Un total de seis puntos críticos situados en el cauce del río Moche permanecen sin fichas técnicas ni intervención aprobada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)”, indicó la Agencia Andina.

Sin embargo, tras esta publicación, la ANIN añadió que el tramo que comprende los últimos 500 metros antes de la desembocadura del río Moche al mar “no forma parte del alcance del proyecto, pues se encuentra sujeto al marco de protección establecido en la Ley N° 32099, Ley para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional”.