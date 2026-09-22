La Libertad bajo alerta. El dengue cobró su tercera víctima mortal en la región y encendió las alarmas sanitarias en un escenario que ya acumula 8,368 casos entre confirmados y sospechosos, según datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

DECESO

La última muerte se registró en la provincia de Trujillo. Según fuentes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la fallecida sería una mujer de 55 años de edad que cuando presentó los primeros síntomas acudió a un centro de salud. No obstante, habría solicitado su alta voluntaria al creer que no tendría complicaciones.

Ya en su hogar, el estado de la fémina se complicó, por lo que fue llevada al Hospital de Especialidades Básicas La Noria. Acá, debido a su estado crítico, se dispuso que sea derivada al Hospital Belén de Trujillo, en donde falleció.

Esta es la tercera muerte por dengue en lo que va del año en la región. En agosto se confirmó el deceso de un hombre de 31 años procedente del distrito de Chao, en Virú. Él, además, padecía de un asma bronquial crónico. El otro fallecido fue un médico cesante de 78 años procedente de la localidad de Ciudad de Dios, en la provincia de Pacasmayo.

EN CIFRAS

De acuerdo a la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, La Libertad, con 8,368 casos, es el segundo departamento con más registros de personas con dengue a nivel nacional. Primero está Piura, que concentra 10,644 reportes entre confirmados y sospechosos.

Las estadísticas muestran que las mujeres, con 4,383 casos, encabezan la lista de contagiados en La Libertad. En tanto, hay 3,985 hombres con este virus.

Respecto a las características de la enfermedad en los pacientes, el Minsa detalló que 30 contrajeron dengue grave, 1,082 tuvieron signos de alarma y 7,256 no tuvieron signos de alarma.

Además, el reporte indica que la provincia de Trujillo es la más afectada con este virus, pues suma 4,204 casos. Le siguen Virú (2,916 casos), Chepén (751), Pacasmayo (264) y Ascope (198). Después están Gran Chimú (27), Bolívar (3), Pataz (3), Otuzco (1) y Santiago de Chuco (1).

En tanto, las provincias de Julcán y Sánchez Carrión son las únicas que no presentan casos.

RECOMENDACIONES

La Gerencia Regional de Salud de La Libertad pidió estar alerta y reconocer los síntomas del dengue, que son “fiebre alta y persistente, dolor intenso de cabeza -especialmente detrás de los ojos-, náuseas, vómitos, sarpullido y dolores musculares o articulares”.

“Si presentas alguno de estos síntomas, acude al establecimiento de salud más cercano y evita automedicarte. La atención oportuna es clave para prevenir complicaciones”, indicó.

Además, recordó que el Gobierno Regional destinó 7.5 millones de soles para desplegar estrategias que permitan proteger la salud de la población ante la amenaza de esta enfermedad.

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