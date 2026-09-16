El Gobierno Regional de La Libertad solicitó una medida cautelar ante el Poder Judicial para evitar que la obra que se ejecuta en el corredor vial Trujillo-Huanchaco quede paralizada indefinidamente por arbitrajes presentados por el consorcio que dirige la joven empresa Lucero Coca. Esto, tras la reciente resolución del contrato que ejecutó la gestión de la gobernadora Joana Cabrera por reiterados retrasos en ese proyecto.

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Medidas

La obra, valorizada en S/ 121 millones, inició el 17 de marzo de 2025 y ahora, 18 meses después, está paralizada con apenas 15.20% de ejecución.

El procurador Pedro Armas dijo que para asegurar que los trabajos se terminen presentaron tres acciones: la nulidad del contrato, la resolución de la misma por incumplimiento y “una medida cautelar con la finalidad de ejecutar el saldo de obra”. “Hay que tener en cuenta que un proceso arbitral demora años y lo que nosotros no queremos es que esto se paralice”, aseguró.

El gerente general, Rogger Ruiz, en tanto, estimó que entre diciembre de este año y enero de 2027 podría convocarse a una nueva licitación para terminar los trabajos.

“Hemos acabado con la novela de las ‘Cocaobras’, ya no más ‘Cocaobras’, y es por eso que hemos resuelto el contrato de la obra de Huanchaco. No queremos dejar una obra como elefante blanco para la próxima gestión”, aseveró.