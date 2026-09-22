Las autoridades intervinieron diversos bares, night clubs y otros establecimientos donde realizaron un riguroso control de identidad a los parroquianos y al personal que labora en dichos recintos ubicados en la provincia de Sullana.

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El operativo estuvo dirigido por la fiscal adjunta Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a efectivos policiales de la División de Seguridad del Estado y fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Durante el despliegue, intervinieron de manera simultánea diversos establecimientos, restaurantes y clubes nocturnos de la ciudad, donde no se registraron la presencia de menores de edad. Además, ninguno de los más de 80 clientes intervenidos presentó órdenes de captura vigentes.

En tanto, el personal de Migraciones verificó la situación de más de 20 ciudadanas venezolanas, colombianas y ecuatorianas que laboraban en los night clubs, comprobando que contaban con la documentación legal exigida para su permanencia y trabajo en territorio peruano.