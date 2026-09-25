Conforme pasan los días, va quedando claro que es muy complicado que la Cámara de Diputados, donde mandan los radicales de Juntos por el Perú y sus muchas veces aliados, dé luz verde al pedido de facultades legislativas que ha remitido el Poder Ejecutivo, especialmente en asuntos relacionados a la lucha contra la criminalidad que cada día cobra vidas y para hacer frente a los efectos del fenómeno El Niño, además de otros aspectos que creo que han podido esperar.

Como bien dijo el presidente del Senado, Miguel Torres, durante el último foro organizado por El Comercio y América Multimedia, los de Juntos por el Perú aún no se reponen de la derrota electoral y están en modo revancha, los que sumados a sus aliados como los de Ahora Nación y Obras, harán que el pedido de facultados no llegue a buen puerto. Ante eso, el Poder Ejecutivo ya debería ir aplicando un “plan B” a fin poner en marcha las acciones que crea necesarias para afrontar los problemas del país.

Esto se veía venir desde el primer día del gobierno de Keiko Fujimori, cuando los legisladores manejados por el derrotado Roberto Sánchez –quien incluso salió a un balcón a celebrar su “triunfo”– se retiraron del hemiciclo sin al menos haber escuchado una palabra de la flamante mandataria. Era evidente que su tarea iba a ser oponerse por oponerse, decir “no” a lo que sea, por más que de por medio esté el bienestar de la gente de a pie, de ese “pueblo” con el que dicen identificarse cuando no saben qué más decir.

Sería ingenuo pensar que les interesa que al gobierno le vaya bien porque así al país también le irá bien. Si con temas tan sensibles como la violencia callejera y El Niño se están oponiendo, qué más se puede esperar. Lo vimos con la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR). Seguro sueñan con una economía por los suelos, la inflación por las nubes y los precios subiendo todos los días en los mercados para decir: “¿ven?, eso pasa por no votar por Juntos por el Perú”.

Sería un grave error del Poder Ejecutivo quedarse paralizado ante la predecible negativa de la Cámara Baja. Tienen que existir otros mecanismos para seguir avanzando. Más tarde los de Juntos por el Perú y sus aliados que se están dejando arrastrar, tendrán que dar explicaciones al país. No se dan cuenta que la gente quiere soluciones más allá de piconerías e ideologías que no detienen el arma de los delincuentes ni ponen defensas cuando llegan los huaicos y se llevan las casas y los puentes.