La Contraloría alertó riesgos de paralización en obra de “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) – Componente Infraestructura – II Etapa Ejidos”, por presunta falta de respaldo presupuestal para el 2027.

Mediante el Informe de Orientación de Oficio N.° 026-2026-OCI/0612-SOO, emitido el 11 de noviembre de 2026, la comisión de control advirtió que la ejecución de proyecto de inversión previsto a culminarse en el 2027 no cuenta con previsión presupuestaria ni está incluido en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2027, pese a que parte de sus fondos certificados ya fueron reorientados o transferidos al Gobierno Regional. Según el informe, el expediente técnico fue aprobado por S/ 6 230 643.42 y cuenta con un plazo de ejecución de 150 días calendario.

Según el informe, la entidad otorgó inicialmente en julio de 2026 la certificación presupuestal por S/ 5 823 031.23 para la ejecución de la obra, pero sin contar con previsión presupuestaria para el año siguiente. Aunque en un principio se contemplaron S/ 4 000 000,00 de Recursos Ordinarios y S/ 1 823 031,23 de Fondo de Compensación Regional (Foncor), posteriormente el monto de Recursos Ordinarios fue sustituido por Foncor.

En agosto de 2026 —mientras el proceso de selección seguía en curso y tras proyectarse gastos tanto para 2026 como para 2027— se rebajó la certificación en S/ 1 918 039,00 para liberar recursos y reorientarlos a otras necesidades. Con ello, el respaldo para el periodo 2026 quedó en S/ 3 904 991,52 para la obra, mientras el director ejecutivo del PECHP solicitó opinión favorable para una previsión presupuestal de S/ 2 189 783,48 en 2027, señalando que la inversión no figuraba en la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) de ese año.

El OCI detalló que parte de los fondos liberados ya se habían destinado a otros fines incluso antes de formalizarse el pedido de previsión para 2027. Entre los destinos acreditados figuran S/ 698 000,00 para la adquisición de un camión cisterna (Componente Equipamiento, Etapa Poechos), S/ 1 006 201,00 transferidos a la Sede Central del Gobierno Regional para el pago del servicio de la deuda y S/ 277 533,00 para el pago de valorizaciones de la I Etapa Poechos.

Asimismo, el informe de control señala que la entidad asignó inicialmente S/ 485 581,00 a valorizaciones de la I Etapa Poechos, pero solo trasladó S/ 277 533,00, por lo que no acreditó en la documentación remitida qué ocurrió con la diferencia de S/ 208 048,00. A ello se suma un déficit de S/ 1 006 199,00 en la programación financiera anual de 2026, equivalente al monto trasladado a la Sede Central regional.

Pese a este escenario financiero, el 11 de setiembre de 2026 se otorgó la buena pro de la obra al Consorcio Los Ejidos, el 5 de octubre se suscribió el contrato por S/ 5 823 031,23, con un adelanto directo del 10% y de materiales del 20%. La entrega de terreno se registró el 3 de noviembre, con inicio de ejecución previsto para el 5 de noviembre de 2026. Sin embargo, para el año 2027, el Banco de Inversiones consigna una programación de S/ 0,00 en el PMI, y a la fecha del informe el PECHP no acreditó la opinión favorable, la modificación del PMI ni la previsión presupuestaria.

La Contraloría advirtió que la falta de respaldo financiero expone la obra al riesgo de paralizaciones, incumplimientos contractuales, nulidad, resolución de contrato.

Por su parte, el PECHP aseguró la continuidad y culminación de la obra en el 2027. Dijo que ya inició los trámites administrativos ante el GORE para obtener la previsión presupuestaria correspondiente que permitirán garantizar la disponibilidad de recursos conforme al cronograma de ejecución. Precisaron que el procedimiento será atendido en los próximos días.