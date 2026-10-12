El Gobierno no ha recibido información sobre una modificación del itinerario de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, pese a la cirugía a la que será sometido esta semana.

EN MARCHA

Así lo aseguró ayer el ministro de Trabajo, Juan Sheput, tras la Misa por la Nación realizada en el Santuario de Las Nazarenas.

“Hasta el momento no hay ningún tipo de información, pero nosotros tenemos la plena esperanza de que se va a cumplir con la semana de visita que está programada. Hasta ahora todo se mantiene, hasta ahora todo está en marcha según lo programado”, declaró.

Sin embargo, la decisión final en torno al viaje dependerá de cómo evolucione el pontífice.

Fuentes vaticanas citadas por RPP indicaron que el viaje será evaluado según su recuperación, y que “se tendrá en cuenta el desplazamiento intercontinental, el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura”.

El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que la operación para extirpar un nódulo pulmonar se realizará esta semana en el Hospital Gemelli y que el papa permanecerá internado alrededor de siete días.

ITINERARIO

La gira papal, que incluye Uruguay y Argentina, empezaría el 6 de noviembre y, hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado cambios.

Además, la Iglesia uruguaya afirmó que “no hay modificaciones previstas en la agenda del Viaje Apostólico”.

El propio León XIV agradeció ayer las oraciones “por la visita pastoral que realizaré a Perú”.