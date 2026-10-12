La organización criminal que la Policía atribuye a Edinson Fernández Pérez, alias ‘Chili’, habría reclutado a personas con experiencia militar y presuntamente captado trabajadores con conocimientos mineros para fortalecer sus actividades vinculadas con la extracción ilegal de oro en La Pampa, Madre de Dios.

Según un reportaje de “Punto Final”, el operativo del 6 de octubre en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica terminó en un enfrentamiento armado que dejó al suboficial PNP Joel Ríos Coquinche fallecido, otro policía herido y tres presuntos integrantes de la organización abatidos.

Durante la intervención, la Policía incautó tres fusiles AKM, doce carabinas AR-15, municiones y granadas.

La investigación apunta a que el campamento habría funcionado como centro de reunión y entrenamiento, con presuntos exmilitares contratados para instruir a jóvenes en el manejo de armas.

Asimismo, el dominical dio cuenta que se viene indagando posibles vínculos de expolicías y miembros en actividad de la Policía y el Ejército con redes de minería ilegal, así como la procedencia del armamento y el abastecimiento de municiones. En paralelo, fue detenido Aldo Blas Sánchez Huamán, alias ‘Leo’, señalado como presunto segundo al mando de Los Sanguinarios de La Pampa, quien negó participar en enfrentamientos con el grupo de ‘Chili’.

El reportaje también abordó el caso de Wilmer Amado Lozano Mendoza, trabajador de Las Bambas detenido en Pataz, La Libertad, e investigado por su presunta vinculación con la organización criminal que la Policía atribuye a Juan José Santisteban, alias ‘Jota’.

Según la hipótesis policial, habría aprovechado sus días de descanso para identificar terrenos de extracción ilegal. Los casos evidencian las distintas líneas de investigación sobre las redes que rodean a la minería ilegal, desde grupos armados y circulación de armas hasta la presunta colaboración de integrantes de las fuerzas del orden y la captación de personal con experiencia minera.

Las responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

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