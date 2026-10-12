Podemos Perú y Ahora Nación ganaron terreno en las elecciones en zonas azotadas por la minería ilegal, como Pataz, en La Libertad, y Tambopata, en Madre de Dios. Los resultados son virtuales según el último conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PATAZ, BAJO LA SOMBRA DEL REINFO

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, en Pataz, escenario de la minería ilegal y crimen organizado, Podemos Perú se encamina a dominar varios distritos. Su virtual alcalde distrital es José Torrealva Yparraguirre, quien se encuentra en el REINFO y obtuvo el 67% de los votos.

Torrealva preside AMA-PATAZ y, según analistas, es una de las asociaciones de mineros informales más influyentes de la zona. En septiembre de 2024, junto a otros directivos del gremio, se afilió al partido del excongresista José Luna Gálvez.

Además, Torrealva ha gerenciado tres empresas: Inversiones Daymart, enfocada al traslado de material y con Reinfo vigente; Logística y Suministros La Cruz, dedicada a la movilización de explosivos y toda clase de materiales relacionados; Comercial Aries Pataz, relacionada con una planta de procesamiento de mineral que figura en Reinfo suspendido y fue destruida en un operativo.

Al ser consultado por el REINFO, el virtual alcalde afirmó que de alguna manera se debería ampliar y sostuvo que los mineros en proceso de formalización, más de 30 mil, no dejarían su actividad.

Sumado a ello, Podemos Perú tendría otros cuatro de los distritos de la provincia: Linder Salazas en Pías, Eliseo Caldas en Huayo, Juan Cueva Araujo en Buldibuyo y Linder Lopez Vasquez en Ongón. Asimismo, en la provincial sería Clever López y en la regional se disputa entre Elías Rodríguez (Podemos Perú) y Aldo Mariño (Somos Perú).

MADRE DE DIOS, EN MANOS DE AHORA NACIÓN

En Madre de Dios, distrito, provincia y región serían liderados por autoridades que fueron apuesta de Ahora Nación.

Distrito de Inambari tendría como virtual alcalde a Wuillton Camala; en la provincia de Tambopata, por Juan Ticona; en la región Madre de Dios, por Simon Horna. Ellos tendrían que demostrar cómo enfrentarán esta actividad ilegal.