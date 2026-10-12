Mientras algunos candidatos cruzan los dedos para que las actas impugnadas no cambien los resultados y que ya termine el conteo de actas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hay quienes pueden estar tranquilos.

De acuerdo con información revisada por Correo, son seis de los 196 alcaldes provinciales que fueron votados con más del 50% de representación (ver infografía).

Los candidatos a alcaldes provinciales más votados. (Infografía: Diario Correo)

LOS CASOS

El candidato más votado fue Rotier Gómez Hinostroza de Libertad Popular.

En la provincia Cangallo (Ayacucho) obtuvo el 57.4% de respaldo, es decir, un promedio de 10,371 votos.

Cabe precisar que en esa provincia se presentaron otros cinco candidatos.

Solo el segundo lugar obtuvo 30.6%, mientras que el resto no llegó ni al 7%.

El segundo alcalde provincial más votado fue César Pérez Barriga de Renovación Popular en el Callao con 55.7% de los votos.

Cajamarca tiene dos candidatos que superaron el 50% de votos, aunque con situaciones que generaron polémica.

El primero es Secundino Vásquez Saucedo, en la provincia de Cutervo.

Contra el candidato de Somos Perú hubo un intento de exclusión por tener una inhabilitación en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).

Sin embargo, el 30 de setiembre, el Jurado Electoral Especial de Cutervo declaró improcedente la exclusión al considerar que la inhabilitación provenía de una sanción administrativa.

En total alcanzó el 50.6% de votos.

El segundo caso corresponde Jorge Zamora Ruíz de Alianza para el Progreso (APP) en la provincia Hualgayoc.

En junio de este año, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chota emitió una resolución que identificaba observaciones a su candidatura.

De acuerdo con la resolución, el JEE tomó conocimiento de una sentencia condenatoria emitida en primera instancia el 17 de diciembre de 2025 por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chota, que condenó a Zamora por el delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar.

La pena impuesta fue de dos años de prisión, convertida en jornadas de prestación de servicios comunitarios, esto además de una sanción de inhabilitación.

Así, fue excluido de la carrera y aunque apeló, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su solicitud.

Debido a que Zamora quedó fuera, Samuel Fernández Tirado, candidato a primer regidor de APP, tendría que recibir las credenciales de alcalde.

En total obtuvo el 52.4% de votos

En la provincia de Requena en Loreto, el partido más votado fue Somos Perú con 52.3%.

Allí estaba la candidata Rita Flores Huanuiri, pero renunció hace dos meses.

Según indicó la agrupación se debe a motivos personales y de salud.

Sin embargo, se trata de la modalidad de reelección encubierta, pues quien asumirá será su candidato a primer regidor, César Noé Caballero Nashnate.

Este último fue elegido alcalde en la misma provincia en el periodo 2023 - 2026.

Finalmente, Santos Castillo Castillo del Movimiento Independiente Fuerza Regional obtuvo 31,498 votos (50.2%) en la provincia de Ayabaca, región Piura.

Al ONPE espera que los JEE resuelvan las actas impugnadas para el conteo de voto. Foto: ONPE.

EN LIMA

Por otro lado, al menos cuatro distritos de Lima Metropolitana tienen a cuatro alcades que fueron elegidos con más del 50% de los votos.

Ate es el único distrito en Lima donde un candidato a alcalde supera el 70% de los votos.Manuel Vidal de Avanza País lleva la ventaja con 236,078 votos, lo que equivale al 72.5% de respaldo.

Y la cifra puede subir, porque hasta ahora se ha contabilizado el 89% de las actas.

El apoyo proviene específicamente de los ciudadanos hacia Franco Vidal, actual alcalde de ese distrito.

El escenario se repite en Magdalena del Mar, donde Carlos Robbiano Montes de Allison lleva la ventaja con 64.2%, es decir, 33,265 votos.

La representante de Avanza País gana gracias al respaldo de su esposo, Francis Allison, alcalde de ese mismo distrito en cinco oportunidades.

En el distrito pequeño de Santa María del Mar ganó Jorge Vásquez del Partido Popular Cristiano (PPC) con 606 votos (54.8%).

Finalmente, en el distrito de Pachacamac lleva la ventaja Guillermo Pomez de Somos Perú con 32,078 votos (51.6%).

Más de 19 millones de peruanos fueron a votar.Composición: Diario Correo.

CERCA

También hay candidatos a alcalde provincial que estaban cerca de alcanzar 50% de votos o un poco más.

En la provincia Antabamba, en la región Apurímac, ganó Jimmy Herbert Sarmiento Maldonado de Progresemos con 48.2%.

Al 100% de actas contabilizadas tiene 3301 votos.

En Bolívar, La Libertad, tiene la ventaja Silos Mariñas de APP con 48.3%, es decir, 2920 votos.

En Yarowilca, Huánuco, el candidato Milher Dionisio de Perú Primero tiene 48.7% de respaldo, es decir, 8744 votos.

Mientras que en Vilcas Huamán, región Ayacucho, tiene la ventaja Alfredo Gomez Martinez de Podemos con el 49.1% de votos al 99% de actas contabilizadas por la ONPE.