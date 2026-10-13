La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la cirugía practicada este martes al papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma, para tratar un nódulo pulmonar, finalizó con resultados positivos.

“ La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información ”, indicaron en un breve comunicado.

🔴 #AHORA | "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información". @HolySeePress #OremosPorLeónXIV — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

La comunidad católica permanecía atenta este martes a la evolución del Santo Padre, quien fue sometido a una intervención quirúrgica luego de que un chequeo médico detectara un nódulo en uno de sus pulmones. Según había señalado el propio pontífice, la lesión fue identificada en una etapa muy temprana.

Tras varias horas de expectativa por conocer el resultado de la operación del máximo representante de la Iglesia católica, el Vaticano informó a través de sus canales oficiales que la intervención concluyó satisfactoriamente.

Papa León XIV ingresó al hospital Gemelli en Roma

El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma, donde fue sometido durante la tarde a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, confirmó el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, llegó al establecimiento médico alrededor de las 13:10 horas de Italia (6:10 a.m. en Perú), según constataron periodistas de la agencia AFP. Antes de su ingreso, saludó con la mano a los fieles que se encontraban en los exteriores del Vaticano, desde la ventanilla del automóvil en el que era trasladado.

La cirugía fue anunciada por el propio líder de la Iglesia católica el domingo 11 de octubre, al finalizar la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro. En aquella oportunidad, explicó que el nódulo había sido detectado en una etapa muy temprana durante unos controles médicos.