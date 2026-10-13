El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido durante la tarde a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, confirmó el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, llegó al establecimiento médico alrededor de las 13:10 horas de Italia (6:10 a.m. en Perú), según constataron periodistas de la agencia AFP. Antes de su ingreso, saludó con la mano a los fieles que se encontraban en los exteriores del Vaticano, desde la ventanilla del automóvil en el que era trasladado.

La cirugía fue anunciada por el propio líder de la Iglesia católica el domingo 11 de octubre, al finalizar la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro. En aquella oportunidad, explicó que el nódulo había sido detectado en una etapa muy temprana durante unos controles médicos.

Vaticano confirma operación del papa León XIV para esta tarde

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la intervención se realizará este martes por la tarde en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, establecimiento donde tradicionalmente han recibido atención médica los pontífices.

Según la información difundida por el Vaticano, los especialistas identificaron un nódulo localizado en el pulmón que requiere una intervención quirúrgica.

Hasta el momento de este reporte, la Santa Sede no había informado un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza de la lesión ni comunicado que la cirugía hubiera concluido.

¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el papa León XIV?

Los médicos estiman que el pontífice permanecerá aproximadamente una semana hospitalizado, dependiendo de su evolución tras la intervención.

El Vaticano también ha realizado modificaciones en la agenda del papa, con la suspensión de compromisos públicos durante el periodo previsto para su recuperación.

León XIV, elegido en mayo de 2025, afronta así su primera intervención quirúrgica importante conocida desde el inicio de su pontificado.

El #PapaLeónXIV ha sido recibido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de #Roma por el personal sanitario y numerosos fieles que se encontraban en el recinto, donde rezaban por su salud. 🙏 📸 ©️ Vatican Media #OremosPorLeónXIV https://t.co/0LTLXrMZ2G — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

¿La operación afectará el viaje del papa a Perú?

La hospitalización se produce semanas antes de la gira apostólica que León XIV tiene prevista por América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

El recorrido contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país con el que el pontífice mantiene un vínculo especial por su trayectoria como misionero y obispo de Chiclayo.

Hasta ahora, el Vaticano no ha anunciado la cancelación del viaje. Sin embargo, la continuidad de los compromisos dependerá de su recuperación y de las recomendaciones médicas posteriores a la cirugía.