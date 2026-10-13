Una madre peruana fue asesinada en su vivienda, ubicada en el estado de Florida, Estados Unidos. Las autoridades arrestaron a su hijo, señalado como principal sospechoso del crimen, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según Latina Noticias, la víctima fue identificada como Hilda Cabello, quien residía en Estados Unidos desde hace doce años. Según la información difundida, era cristiana, mientras que su hijo era descrito como estudioso y deportista. No obstante, la Policía encontró el cuerpo de la mujer con signos de violencia en su vivienda, situada en el condado de Broward, Florida.

Las autoridades detuvieron a Manuel Farfán Cabello, de 29 años, hijo de la víctima, quien enfrenta un cargo por asesinato en primer grado. De acuerdo con la oficina del sheriff, el joven compareció ante un juez durante una audiencia judicial.

Tras conocer lo ocurrido, los familiares de la víctima viajaron desde Huancayo para realizar los trámites necesarios para repatriar sus restos. En tanto, el Consulado del Perú en Miami ofreció asistencia para facilitar el traslado del cuerpo al país.

La familia expresó su consternación por lo ocurrido y señaló que el joven se presentaba como modelo y practicaba deporte en una academia de Miami. Sin embargo, indicó que desde hacía varios años afrontaba problemas de salud mental.

Los investigadores señalaron que el caso está relacionado con un episodio de violencia doméstica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué ocurrió antes del ataque, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.