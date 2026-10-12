Un estudiante de 14 años fue detenido este lunes 12 de octubre de 2026 tras disparar con una escopeta contra el director y una profesora del colegio Joseph-Lakanal, ubicado en la localidad de Aubagne, cerca de Marsella, en el sureste de Francia. Las autoridades confirmaron que ambos resultaron heridos, aunque sus vidas no corren peligro.

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando el adolescente ingresó al establecimiento educativo con una escopeta de calibre 12, que, según las primeras investigaciones, llevaba oculta en una funda de guitarra.

De acuerdo con información proporcionada a la agencia AFP por las autoridades francesas, el menor efectuó varios disparos dentro del colegio antes de ser interceptado por un integrante del personal educativo.

Alumno disparó contra director y profesora en colegio de Francia

Jacques Witkowski, prefecto del departamento de Bocas del Ródano, explicó que el adolescente disparó inicialmente contra el director del establecimiento, a quien hirió en los muslos y la parte baja de la espalda.

“El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director”, declaró Witkowski a la agencia AFP.

El funcionario detalló que el estudiante efectuó otro disparo contra una profesora, quien recibió un perdigón en el muslo. Posteriormente, disparó nuevamente en un pasillo del establecimiento.

Tras la agresión, un trabajador del colegio logró reducir al adolescente, lo que permitió la intervención de las fuerzas del orden.

Director y profesora heridos están fuera de peligro

La Policía francesa informó que las heridas sufridas por el director y la docente no ponen en riesgo sus vidas. Ambos recibieron atención médica después del tiroteo.

Asimismo, las autoridades reportaron que una tercera persona sufrió un rasguño leve durante el incidente.

La Fiscalía de Marsella confirmó la detención del adolescente y abrió una investigación por presuntas tentativas de asesinato, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo obtuvo el arma y qué motivó el ataque.

Según el prefecto Jacques Witkowski, el menor era alumno del propio centro educativo y no registraba antecedentes conocidos por delincuencia o radicalización.

Descartan vínculo aparente con protestas estudiantiles en Francia

El tiroteo ocurrió en medio de las movilizaciones de estudiantes de secundaria que se desarrollan en Francia desde finales de septiembre para reclamar mejoras en las condiciones de los centros educativos.

Sin embargo, las autoridades señalaron que no existen elementos que permitan relacionar el ataque con las protestas.

“El colegio no estaba afectado por el movimiento estudiantil”, precisó la prefectura de Bocas del Ródano a la agencia AFP.

Por el momento, el móvil del ataque permanece bajo investigación y las autoridades no han determinado las razones que llevaron al adolescente a disparar contra los trabajadores del colegio.

Padres acudieron al colegio tras conocer el tiroteo

Después de conocerse la balacera, numerosos padres de familia se trasladaron al colegio Joseph-Lakanal para recoger a sus hijos.

La presencia de familiares y efectivos de seguridad se mantuvo en los exteriores del establecimiento durante las horas posteriores al ataque.

El incidente se suma a otros episodios de violencia registrados en instituciones educativas francesas en los últimos años, entre ellos ataques con armas blancas cometidos por estudiantes.

Uno de los casos ocurrió en Nantes, en abril de 2025, cuando una adolescente de 15 años murió durante un ataque con arma blanca en un centro educativo.

Las autoridades francesas continúan investigando el tiroteo de Aubagne para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.