Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes 12 de octubre con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

El reconocimiento distingue el desarrollo de nuevos modelos económicos que permiten comprender cómo las decisiones de los consumidores y las empresas influyen en la evolución de una economía y cómo las políticas públicas pueden reducir los efectos de las crisis.

La Academia destacó que sus aportes han proporcionado mejores herramientas para aplicar medidas fiscales y monetarias capaces de moderar las fluctuaciones económicas, especialmente durante períodos de recesión, inflación elevada y perturbaciones internacionales.

¿Quiénes son Robert Hall y Michael Woodford, ganadores del Nobel de Economía?

Robert E. Hall es profesor emérito de Economía de la Universidad Stanford, en Estados Unidos. Sus investigaciones han contribuido al estudio del consumo de los hogares, las recesiones y el funcionamiento de los ciclos económicos.

Una de sus principales aportaciones se remonta a 1978, cuando presentó un modelo según el cual los cambios en el consumo dependen de información nueva que no puede anticiparse de manera sistemática.

Por su parte, Michael Woodford es profesor de Economía Política de la Universidad Columbia, en Nueva York. Sus trabajos se centran en la política monetaria, las expectativas económicas y los mecanismos mediante los cuales las tasas de interés influyen en el consumo, los precios y la producción.

Ambos economistas realizaron estudios doctorales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y contribuyeron al desarrollo de herramientas utilizadas en el análisis macroeconómico moderno.

¿Por qué ganaron el Premio Nobel de Economía 2026?

La Real Academia de las Ciencias de Suecia explicó que Hall y Woodford sentaron bases importantes del enfoque neokeynesiano, que incorpora fundamentos microeconómicos al análisis de la economía en su conjunto.

A diferencia de los modelos tradicionales que se apoyaban principalmente en relaciones estadísticas entre variables como inflación, producción y consumo, los modelos neokeynesianos estudian cómo las decisiones individuales de hogares y empresas influyen en estos indicadores.

Este enfoque permite analizar con mayor precisión la respuesta de una economía ante cambios en las tasas de interés, el gasto público, los costos de producción o las expectativas de los consumidores.

Los investigadores contribuyeron así a mejorar la comprensión de cómo las políticas económicas pueden reducir la intensidad de las recesiones y las etapas de expansión excesiva.

¿Cómo ayudan sus investigaciones a enfrentar las crisis económicas?

Los modelos desarrollados a partir de estas investigaciones permiten evaluar qué medidas pueden adoptar los gobiernos y los bancos centrales cuando se producen alteraciones económicas importantes.

Por ejemplo, una escasez de materias primas puede elevar los costos de producción y generar presiones inflacionarias. En cambio, un avance tecnológico puede reducir costos y aumentar la capacidad productiva.

También pueden presentarse cambios en la demanda, como una caída del consumo de los hogares por expectativas negativas sobre el futuro o un aumento del gasto cuando mejora la confianza económica.

Los modelos neokeynesianos ayudan a estimar cómo responder ante estas situaciones mediante decisiones de política monetaria, como modificar las tasas de interés, o medidas fiscales relacionadas con el gasto público y los impuestos.

La Academia señaló que las investigaciones de ambos economistas han contribuido a mejorar las herramientas empleadas para gestionar crisis como la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones energéticas de los últimos años.

Bancos centrales utilizan modelos basados en sus investigaciones

La influencia de Hall y Woodford se extiende más allá del ámbito académico, debido a que sus aportes forman parte de los fundamentos teóricos de modelos utilizados por bancos centrales y ministerios de Finanzas de diversos países.

Estas herramientas permiten analizar el comportamiento de la inflación, anticipar posibles efectos de determinadas medidas económicas y estudiar escenarios de recesión o crecimiento.

John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, destacó que los trabajos de los galardonados proporcionaron una base teórica para comprender y responder mejor a perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o cambios inesperados en el consumo de las familias.

¿Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Economía?

El Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2026 contempla una dotación de 12 millones de coronas suecas, aproximadamente 1,2 millones de dólares, que se repartirán entre Robert Hall y Michael Woodford.

El Nobel de Economía fue establecido por el Banco Central de Suecia en 1968 y se concedió por primera vez en 1969. A diferencia de las categorías tradicionales, no formó parte de los cinco premios establecidos originalmente en el testamento de Alfred Nobel.

El anuncio del galardón de Economía cerró la edición de los Nobel de 2026, después de las distinciones correspondientes a Medicina, Física, Química, Literatura y Paz.