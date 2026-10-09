La falta de información para elegir qué estudiar, las dificultades para financiar la formación y su escasa conexión con las necesidades de las empresas limitan sus oportunidades laborales, señala Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral.

Ello se refleja en el número de empleos entre los jóvenes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 330 mil y 370 mil puestos de trabajo menos se registraron a setiembre 2026 frente a los del 2019.

Ugarte participó en la presentación, del Instituto Peruano de Economía (IPE), de propuestas de política para el mercado laboral, seguridad ciudadana y descentralización, para ampliar oportunidades de empleo formal, proteger la actividad económica frente a la extorsión y mejorar los servicios públicos.

Propuestas

Señaló que se propone fortalecer la plataforma Mi Carrera (que orienta a los jóvenes elegir una profesión) con información actualizada sobre empleabilidad, ingresos y trayectorias de egresados, para que los jóvenes y sus familias puedan comparar opciones de formación.

También propone impulsar la formación dual, combinando estudios y aprendizaje en empresas, ampliar el acceso a créditos educativos con garantías compartidas entre el Estado e instituciones educativas, y otorgar subsidio temporal a la contratación formal juvenil.

Para elevar la productividad, se propone precisar la deducción tributaria de gastos de capacitación, incluso cuando beneficien a trabajadores específicos, y facilitar el otorgamiento de bonos por el cumplimiento de metas.

Además, se plantea distribuir el 75% de las utilidades según las remuneraciones y el 25% según los días laborados, que incentivará la capacitación y permitirá que las mejoras de productividad se traduzcan en mayores ingresos.