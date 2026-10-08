Más de 1.8 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán elegir entre mantenerse en la comisión por flujo o migrar a la comisión por saldo a partir del 14 de diciembre de 2026. El plazo para tomar esta decisión se extenderá hasta el 14 de mayo de 2027.

La elección será voluntaria y tendrá efectos sobre la forma en que se cobran las comisiones por la administración del ahorro previsional. Por ello, conocer las diferencias entre ambos esquemas resulta importante antes de solicitar un cambio de modalidad.

Según AFP Integra, las comisiones por flujo y por saldo tienen bases de cálculo distintas, por lo que sus porcentajes no deben compararse directamente.

¿Qué es la comisión por flujo de las AFP?

La comisión por flujo, también conocida como comisión por remuneración, es un porcentaje que la administradora de fondos de pensiones cobra sobre el sueldo mensual del trabajador cuando realiza su aporte obligatorio.

Esto significa que el costo de administración se calcula sobre la remuneración del afiliado y se descuenta cada vez que corresponde efectuar un aporte.

Esta modalidad se mantiene para los trabajadores que ingresaron al sistema antes de 2013 y que decidieron continuar bajo ese esquema cuando se introdujo la comisión por saldo.

¿Cómo funciona la comisión por saldo?

La comisión por saldo se calcula sobre el dinero acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado, incluida la rentabilidad que genere ese ahorro.

De acuerdo con AFP Integra, los trabajadores que se afiliaron al Sistema Privado de Pensiones a partir de 2013 se encuentran bajo esta modalidad.

Sin embargo, existe una precisión importante para quienes decidan migrar desde la comisión por flujo: el nuevo esquema no se aplicará al dinero que ya tengan acumulado, sino a los aportes realizados a partir de junio de 2027 y a la rentabilidad que estos generen.

“La diferencia principal es sencilla: en la comisión por flujo el cobro se realiza sobre la remuneración, mientras que en la comisión por saldo se aplica sobre el ahorro acumulado. Por eso, no se pueden comparar únicamente los porcentajes de ambas modalidades, porque se calculan de manera distinta”, explicó Shirley Parodi, gerente de Servicios y Pensiones de AFP Integra.

AFP: ¿el cambio de comisión será obligatorio?

No. Los afiliados podrán decidir libremente si desean migrar a la comisión por saldo.

Quienes no soliciten el cambio durante el periodo establecido continuarán bajo su esquema actual de comisión, sin necesidad de realizar un trámite para conservarlo.

El plazo para elegir comenzará el 14 de diciembre de 2026 y finalizará el 14 de mayo de 2027.

Cambio de comisión tendrá una transición de siete años

Los afiliados que opten por migrar no pasarán inmediatamente a pagar únicamente una comisión sobre el saldo.

Según la información proporcionada por AFP Integra, se aplicará un periodo de transición de siete años, durante el cual funcionará un esquema de comisión mixta.

Este modelo combinará un cobro sobre la remuneración con otro sobre el saldo administrado, correspondiente a los aportes efectuados desde junio de 2027.

Durante la transición, el componente de comisión por flujo disminuirá progresivamente hasta desaparecer en junio de 2034.

¿Cuánto cobra AFP Integra por cada modalidad?

AFP Integra informó que su comisión por flujo es de 1.55% mensual sobre la remuneración, mientras que la comisión por saldo equivale a 0.78% anual sobre el saldo sujeto a cobro.

La diferencia entre ambas tasas no significa, por sí sola, que una modalidad sea más económica para todos los afiliados. Esto se debe a que una se calcula sobre el sueldo y la otra sobre el ahorro administrado.

Comparación de comisiones en AFP Integra

Característica Por flujo Por saldo Base de cálculo Remuneración mensual Fondo sujeto a comisión Tasa informada 1.55% mensual 0.78% anual Forma de cobro Sobre el sueldo al aportar Sobre el ahorro administrado Para quienes migran Se reduce durante la transición Aplica a nuevos aportes desde junio de 2027 y su rentabilidad

Fuente: AFP Integra. Tasas correspondientes a esta administradora; no representan necesariamente las de todas las AFP.

¿Qué deben evaluar los afiliados antes de decidir?

AFP Integra recomienda revisar la situación previsional individual antes de solicitar un cambio de comisión.

Entre los factores que deben considerarse se encuentran la edad, los años que faltan para jubilarse, la frecuencia de aportes, la situación laboral, el dinero acumulado y las contribuciones futuras proyectadas.

El análisis de estos elementos permitirá comparar cómo podría influir cada modalidad en el costo de administración del ahorro para la jubilación.