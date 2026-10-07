La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó este miércoles 7 de octubre, por mayoría, el informe final del proceso de selección de candidatos para ocupar tres puestos en el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El documento contiene el orden de mérito de 10 postulantes y será elevado al Pleno del Senado para su deliberación y votación, de acuerdo con el artículo 201 del Reglamento del Senado y el artículo 86 de la Constitución.

El economista Oswaldo Molina Campodónico obtuvo el mayor puntaje del proceso, con 94,18 puntos, seguido por José Ricardo Stok Capella, con 91,55, y José Antonio Fernández Baca Llamosas, con 90,18.

Así quedó el orden de mérito para el directorio del BCRP

La comisión consolidó los resultados correspondientes a trayectoria académica, experiencia profesional y entrevista personal.

El orden final quedó establecido de la siguiente manera:

Oswaldo Molina Campodónico: 94,18 puntos José Ricardo Stok Capella: 91,55 José Antonio Fernández Baca Llamosas: 90,18 Santiago Francisco Roca Tavella: 86,91 Juan José Marthans León: 86,6 Kurt Johnny Burneo Farfán: 85,73 Raúl Eduardo Mauro Machuca: 81 Diego Macera Poli: 80,73 Javier Alfredo Escobal D’Angelo: 60 Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51

La comisión también informó que Alejandro Martín Granda Sandoval quedó fuera del procedimiento tras presentar su renuncia irrevocable.

Comisión rechazó pedido para excluir a José Ricardo Stok

Antes de la aprobación del informe, el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, presentó una cuestión previa para retirar a José Ricardo Stok Capella de la lista.

La propuesta no prosperó. Obtuvo 7 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones, por lo que Stok se mantiene como segundo en el orden de mérito.

Durante la sesión, el vicepresidente de la comisión, Absalón Vásquez, de Renovación Popular, señaló que ya habían concluido todas las etapas de evaluación y que correspondía aprobar el informe para continuar con el procedimiento ante el Pleno.

¿Cómo elegirá el Senado a los tres directores del BCRP?

El artículo 201 del Reglamento del Senado establece que, una vez presentado el informe, el presidente del Senado debe convocar a una sesión plenaria en un plazo no menor de cinco días para proceder a la elección.

Durante esa sesión, los senadores deberán debatir y votar la propuesta candidato por candidato y siguiendo el orden presentado por la comisión.

Para resultar elegido, cada postulante necesita obtener más de la mitad del número legal de miembros del Senado. La Constitución también establece que corresponde al Senado elegir a tres de los siete integrantes del directorio del Banco Central.

Esto significa que ocupar los primeros lugares del ranking no implica una designación automática: cada candidato deberá alcanzar individualmente la mayoría requerida en el Pleno.

Senado elige a tres de los siete directores del BCRP

El artículo 86 de la Constitución establece que el directorio del Banco Central de Reserva está integrado por siete miembros.

El Poder Ejecutivo designa a cuatro, incluido el presidente de la entidad, mientras que el Senado ratifica al presidente del BCRP y elige a los otros tres directores.

Los directores son nombrados por el periodo constitucional correspondiente al presidente de la República y, según la Constitución, no representan a ninguna entidad ni interés particular.