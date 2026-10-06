El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) estimaron que el déficit fiscal en el 2026 sería de 1.8%, En setiembre, el primero redujo su proyección a 1% y el segundo a 1.3%.

El ex viceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, dijo que es probable cumplir la meta del déficit fiscal en el 2026 por la mayor recaudación tributaria, impulsada por los altos precios de los minerales.

En RPP explicó que la mayor recaudación tributaria está cubriendo parte de las iniciativas de gastos del Congreso por lo que considera que en el 2028 se alcanzaría la meta del 1% del déficit fiscal.

Pero, advirtió que se debe cuidar el cumplimiento de una segunda regla fiscal: la deuda pública. Recordó que en 2019, el nivel de endeudamiento del país fue de 27% del Producto Bruto Interno (PBI).

Con la pandemia del Covid, el déficit fiscal se incrementó hasta el 35% del PBI, pero que debería alcanzar una tasa menor al 30%.

Crédito

Casas también se refirió al crédito suplementario por S/ 8,228 millones que el Ejecutivo pretende incorporar al Presupuesto Público 2026 mediante un pedido presentado al Congreso.

Dijo que el MEF busca agilizar la ejecución de obras para disminuir el impacto de El Niño, que el Gobierno Central tendría el mayor monto de los recursos para acelerar las obras.

Al respecto, el titular del MEF, Elmer Cuba, afirmó que la solicitud de dicho crédito, para el pago de pensiones, atender el fenómeno El Niño, generar empleo temporal, etc., no afectará la solvencia fiscal del Perú.

“Esto no pone en riesgo la solvencia fiscal. Encaja perfectamente en la meta fiscal de 1.8 del Producto (Bruto Interno), cumpliendo con los compromisos con el mercado de capitales que financia al Tesoro Peruano”, precisó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, donde sustentó el pedido.