Southern Perú informó que cuenta con una cartera de 43 proyectos, entre ejecutados, en ejecución e iniciativas, mediante la modalidad Obras por Impuestos (OxI). Las obras se desarrollan en Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Moquegua y Tacna, con una inversión total que supera los S/1,500 millones.

En detalle, la empresa minera inició en 2011 con el Puente Chilina, en Arequipa, obra que ejecutó en consorcio.

Según indicó, la inversión se orienta principalmente a Educación (52% del total), Transporte (32%), Infraestructura básica (9%), Salud (5%) y otros sectores (2%), como Turismo y Fortalecimiento institucional.

Entre los proyectos recientes figuran las nuevas sedes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Tacna y Moquegua, entregadas al Ministerio de Educación (Minedu) y ya en uso. Frente a ello, la empresa anunció que se replicará en Apurímac, Arequipa y Cajamarca.

La información fue presentada por Miguel Camacho Izquierdo, jefe de Proyectos de Desarrollo Comunitario, durante la Cumbre Perú Sostenible 2026, con la ponencia “Obras por Impuestos: Alianzas que transforman”.

RETOS

Cabe mencionar que ProInversión otorgó a Southern los premios Unidos OxI 2023 y OxI Raymi 2025, este último por ser la minera privada con más proyectos adjudicados en ese año. Además, la sede del Gobierno Regional de Moquegua, construida bajo esta modalidad, ganó en 2020 el Premio Arquitectura y Ciudad de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO.

Asimismo, la empresa minera anunció que participará en OxI Exprés para fomentar intervenciones mucho más rápidas de prevención, respuesta y rehabilitación frente al Fenómeno El Niño en el periodo 2026-2027.