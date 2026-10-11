No todo en el Perú son crisis políticas, inseguridad ciudadana y corrupción. Las mejoras pendientes y urgentes en diversos aspectos de la vida del país no deben hacer perder de vista que el tren de la economía no se descarrila y tiene en las exportaciones a uno de sus principales vagones.

Cuánto exportamos, a quiénes superamos y quiénes nos superan son preguntas cuyas respuestas nos pueden ayudar a conocer en qué nivel estamos.

En esa búsqueda, la de aterrizar el nivel de las exportaciones del país en lo que va del año, no se puede desconocer que el aporte de la minería ha permitido dar un importante salto, basado en los precios de metales como el cobre.

También destacan productos agrícolas como frutas y hortalizas. Allí resaltan la palta, uva, arándanos. Este año, lamentablemente, El Niño les restará crecimiento.

TOP 5

Las proyecciones para este 2026, marcadas por los registros oficiales de enero a agosto, muestran que el Perú, con entre 90 mil y 110 mil millones de dólares, se ubicaría en el cuarto lugar en América Latina.

Antes, en los dos primeros lugares, se ubicarán dos gigantes como México y Brasil. El país de Claudia Sheinbaum tiene exportaciones estimadas en entre 680 mil y 720 mil millones de dólares, mientras que el país de Neymar estaría entre 350 mil y 380 mil millones de dólares.

Sigilosamente, el Perú se acerca a Chile, que ostenta un importante tercer lugar, y bordearía los 115 mil millones de dólares en exportaciones.

El cuarto lugar del Perú en 2026 sería en cifras algo mejor que el de 2025, cuando exportó 90,082 millones. Ese año se creció en 20.65% respecto a 2024 ($74,477 millones).

Detrás estaría Argentina, que hizo envíos por $79, 721 millones en 2024) y $87, 077 millones en 2025. Más atrás figuran países como Colombia, Ecuador, Guyana, Costa Rica y Guatemala, todos por debajo de los 50,000 millones de dólares.

FUNDAMENTOS

¿Qué reflejan estas cifras exportadoras? Para Rafael Zacnich Nonalaya, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, las exportaciones peruanas crecen a un ritmo significativamente superior al de varios de sus principales pares regionales.

“La combinación de minería, agroexportación, pesca y una red amplia de acuerdos comerciales continúa siendo una fortaleza importante de la inserción internacional peruana”, anotó.

Un aspecto importante -señala- son los aranceles impuestos por EE.UU., que aún no impactan entre los exportadores. Entre enero y agosto, EE.UU. recibió $7,146 millones en productos peruanos, de los cuales $2,552 millones correspondieron al sector agrícola.

Según la Sunat, explicó Zacnich, entre enero y agosto, los envíos al exterior sumaron $74,123 millones, frente a los $55,183 millones en igual periodo de 2025. El crecimiento es del 34.3%.

“El resultado confirma la fortaleza del sector exportador, aunque debe interpretarse con cuidado. El crecimiento del valor exportado se debe principalmente por mejores precios internacionales de productos mineros. Por ello, un aumento del 34.3% en valor no significa que el volumen físico exportado haya crecido en la misma magnitud”, explicó a Correo.

Zacnich sostiene que el contexto internacional ha sido particularmente favorable para los metales. De acuerdo con las cifras de la Sunat, entre enero y agosto de 2026, el precio relativo de exportación del cobre aumentó 36.5% interanual y el del oro 60.6%. En consecuencia, una parte relevante del salto del valor exportado peruano responde al efecto del precio.

METAL PRECIOSO

La radiografía actual de las exportaciones sigue mostrando que el Perú basa su fortaleza en la minería, que es, según Zanich, el principal motor del crecimiento.

“Entre enero y agosto, las exportaciones mineras alcanzaron los $53,898 millones, 50.6% más que en el mismo periodo de 2025. Destacan el cobre y sus concentrados, con $22,716 millones (+43.3%), y el oro en bruto, con $16,877 millones (+54.9%)”, precisó.

Sobre el volumen exportado de los principales minerales, refirió que se tuvo un desempeño mixto. “El volumen exportado de cobre creció un 4.9% entre enero y agosto, debido al buen desempeño de julio (+25.3%) y agosto (+19.3%). Entre tanto, el oro se mantuvo en descenso a agosto de este año, con una caída del 3.5% interanual”, explicó el especialista.

Esa data es confirmada por los reportes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que muestran que la participación del cobre en la canasta de exportación del Perú es muy significativa en los últimos tres años por el alza en su cotización internacional.

Así, en 2023, el Perú hizo envíos del metal rojo al mundo, principalmente a China, por un valor de $23,345 millones, en tanto que en el 2024 fueron $23, 622 millones. En el 2025 fueron $ 29,399 millones, mayor en 24.46% al 2025.

EL NIÑO PREOCUPA

Además de la minería, según explicó el representante de ComexPerú, el Perú registra importantes señales de diversificación.

Una de ellas son las agroexportaciones, que sumaron $8,013 millones entre enero y agosto de este año, con productos como paltas, arándanos, uvas, café y cacao, consolidados en distintos mercados.

Zanich hizo hincapié en que el crecimiento del agro en valor fue más moderado (+1.9%).

Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX), precisó que ese resultado de la agroindustria refleja una marcada desaceleración frente a los crecimientos registrados en ese mismo periodo del 2025 (21%) y 2024 (20%), situación que genera preocupación ante un posible mayor impacto de El Niño en cultivos del norte del país, como los arándanos, paltas, uvas, mangos y plátanos.

“El comportamiento mensual también confirma ese panorama. Cinco de los ocho meses registraron avances –enero (8.5%), febrero (3.1%), marzo (4.9%), abril (5.6%) y agosto (1.5%)–, en tanto que mayo (-4.8%), junio (-0.9%) y julio (-2.8%) presentaron retrocesos”, anota ADEX.

Los despachos agroindustriales ($7 mil 231 millones) hicieron el 90.3% del total y crecieron 1.8%, y los del agro tradicional ($774 millones 500 mil), representaron el 9.7% restante y aumentaron 3.1%. No obstante, se observa menos volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos, cacao en polvo y otros.

Al respecto, el presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX, José Antonio Mejía, informó que en el caso del café, los precios internacionales bajaron porque Costa de Marfil y Ghana (productores líderes del mundo), aumentaron su producción y exportación por las mejores condiciones climáticas.