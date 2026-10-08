Ahorrar, controlar los gastos y organizar las deudas son algunas de las prácticas que pueden ayudar a las personas a mejorar su economía. En el marco de la Semana de la Educación Financiera, el programa ABC del Banco de Crédito del Perú (BCP) compartió cinco recomendaciones para fortalecer las finanzas personales y familiares.

La educación financiera permite comprender cómo administrar los ingresos, planificar compras y prepararse para situaciones inesperadas. Estas habilidades pueden resultar útiles tanto para quienes buscan comenzar a ahorrar como para quienes desean mejorar el manejo de su presupuesto mensual.

Según el ABC del BCP, desarrollar hábitos financieros saludables no requiere necesariamente herramientas complejas, sino constancia y una revisión periódica de los ingresos y gastos.

1. Registra tus gastos para saber en qué utilizas tu dinero

El primer consejo consiste en identificar cuánto dinero ingresa cada mes y en qué se utiliza. Llevar un registro permite reconocer gastos frecuentes que pueden pasar desapercibidos.

Para hacerlo, se puede utilizar una libreta, una hoja de cálculo o una aplicación móvil. Lo importante es anotar las compras, los pagos de servicios y otros desembolsos habituales.

Esta información ayuda a distinguir entre gastos necesarios y aquellos que podrían reducirse para destinar una mayor cantidad de dinero al ahorro.

2. Ahorra antes de gastar: ¿cuánto dinero deberías separar?

El segundo hábito recomendado es reservar una parte de los ingresos apenas se recibe el sueldo o cualquier otra entrada de dinero.

El ABC del BCP plantea destinar, en la medida de lo posible, entre el 10 % y el 20 % de los ingresos mensuales al ahorro.

Por ejemplo, una persona que recibe S/ 2.000 al mes podría plantearse ahorrar entre S/ 200 y S/ 400, siempre que sus gastos esenciales y obligaciones se lo permitan.

La recomendación busca que el ahorro forme parte del presupuesto desde el inicio y no dependa únicamente del dinero que quede al finalizar el mes.

3. Crea un fondo de emergencia para afrontar imprevistos

Un fondo de emergencia es un ahorro reservado para situaciones inesperadas, como problemas de salud, reparaciones urgentes en el hogar o pérdida temporal de ingresos.

Según las recomendaciones del ABC del BCP, una meta de referencia es reunir progresivamente una cantidad equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales.

Si una persona necesita S/ 1.500 mensuales para cubrir alimentación, vivienda, servicios y transporte, su objetivo podría situarse entre S/ 4.500 y S/ 9.000.

No es necesario alcanzar esa cantidad de inmediato. El fondo puede construirse mediante aportes periódicos, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada hogar.

4. Evalúa tus compras y evita decisiones impulsivas

Antes de realizar una compra importante, es recomendable comparar precios, revisar alternativas y determinar si el gasto responde a una necesidad real.

También resulta útil verificar si la adquisición se ajusta al presupuesto disponible y si comprometerá otros pagos prioritarios.

Este hábito permite tomar decisiones de consumo más informadas y reducir el riesgo de utilizar dinero destinado a necesidades esenciales.

En caso de recurrir a un crédito, conviene revisar previamente el costo total del financiamiento y la capacidad de pago.

5. Revisa periódicamente tus ingresos, ahorros y deudas

El quinto consejo consiste en realizar un seguimiento frecuente de la situación financiera personal o familiar.

Esta revisión debe incluir los ingresos recibidos, los gastos realizados, el dinero ahorrado y las deudas pendientes.

De esa manera, es posible identificar cambios en el presupuesto y realizar ajustes antes de que se acumulen dificultades económicas.

El ABC del BCP recomienda mantener este seguimiento como un hábito continuo, en lugar de revisar las finanzas únicamente cuando aparece un problema.

¿Dónde aprender educación financiera gratis en Perú?

Además de estas recomendaciones, el ABC del BCP cuenta con una plataforma de cursos virtuales gratuitos sobre finanzas personales.

Los interesados pueden acceder a los contenidos educativos a través del sitio web Campus ABC del BCP.

La iniciativa busca brindar herramientas para comprender conceptos financieros y desarrollar hábitos relacionados con el ahorro, el presupuesto y la administración responsable del dinero.