Los errores en el cumplimiento de las obligaciones tributarias pueden afectar las finanzas de los negocios peruanos. Registrar gastos sin documentación que los respalde, omitir declaraciones mensuales o presentar información fuera de plazo son algunos de los descuidos que pueden ocasionar intereses, observaciones y multas.

Aunque estas situaciones pueden producirse de manera involuntaria, sus consecuencias pueden representar una carga económica para los emprendedores y empresarios.

Ante este escenario, Rocío Lingán, contadora y gerente general de Superavit Empresarial, identifica cinco errores tributarios frecuentes y comparte recomendaciones para reducir el riesgo de contingencias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

1. Registrar gastos sin sustento real

Uno de los errores más frecuentes es incluir en los registros contables gastos que no cuentan con el respaldo correspondiente.

Según Lingán, cada gasto registrado debe contar con documentación que permita sustentar adecuadamente la operación.

La especialista recomienda revisar los documentos antes de incorporar los gastos a la contabilidad del negocio, con el objetivo de evitar futuras observaciones.

2. Omitir las declaraciones mensuales

No presentar una declaración mensual es otro de los descuidos que pueden generar contingencias tributarias.

Este problema puede presentarse cuando los responsables del negocio no mantienen un seguimiento permanente de sus obligaciones o desconocen las fechas de vencimiento.

Para prevenirlo, Lingán recomienda establecer mecanismos de control que permitan identificar las declaraciones pendientes y cumplir con los plazos correspondientes.

3. No bancarizar operaciones que superan los S/2.000

La forma en que los negocios realizan sus pagos también puede tener consecuencias tributarias.

De acuerdo con el documento de Superavit Empresarial, las operaciones que superan los S/2.000 deben efectuarse mediante el sistema financiero, por lo que los negocios deben considerar este requisito al realizar sus transacciones.

La recomendación es verificar las condiciones de bancarización aplicables antes de efectuar pagos y conservar la documentación que respalde las operaciones.

4. Cometer errores en la información del RUC

Otro descuido frecuente está relacionado con la información registrada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Los errores en los datos del contribuyente pueden generar inconvenientes al realizar gestiones o modificaciones vinculadas con el negocio.

Por ello, la especialista aconseja revisar cuidadosamente la información antes de efectuar cualquier trámite o actualización.

5. Presentar declaraciones fuera de plazo

El incumplimiento de las fechas de vencimiento puede generar intereses y otras contingencias tributarias.

Lingán advierte que dejar pasar el plazo establecido, incluso por un día, puede tener consecuencias económicas para el negocio.

Para reducir este riesgo, recomienda implementar un calendario tributario y evitar que las declaraciones se preparen o presenten a último momento.

¿Cómo prevenir errores tributarios en un negocio?

La gerente general de Superavit Empresarial explica que muchos de estos problemas ocurren porque los empresarios concentran sus esfuerzos en la operación diaria y dejan en segundo plano el seguimiento de sus obligaciones tributarias.

Por ello, recomienda realizar revisiones periódicas de la información contable y tributaria, verificar los documentos que sustentan las operaciones y corregir oportunamente cualquier inconsistencia detectada.

La prevención, señala la especialista, permite identificar errores antes de que se conviertan en contingencias mayores para las finanzas del negocio.