Un intento de robo de motocicleta quedó registrado por una cámara de seguridad en la urbanización San Idelfonso, en el distrito de La Tinguiña (Ica). El hecho ocurrió a las 3:13 de la madrugada de este sábado 21 de noviembre, cuando dos sujetos llegaron hasta una vivienda donde el vehículo se encontraba estacionado en la parte exterior.

Quedó grabado

De acuerdo con las imágenes de seguridad, uno de los individuos se acercó a la motocicleta e intentó llevársela. Durante la maniobra, consiguió encender el vehículo; sin embargo, al comprobar que tenía activado el seguro, no pudo concretar el robo.

Tras permanecer algunos segundos junto a la unidad, el sujeto desistió de su propósito y se retiró del lugar acompañado de su cómplice, quien lo esperaba cerca. Toda la secuencia quedó registrada por el sistema de seguridad de una vivienda.

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