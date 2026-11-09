Dos jóvenes fueron detenidos por efectivos de la Comisaría de Ica tras una persecución policial registrada durante la madrugada del domingo, luego de un presunto intento de robo de una mototaxi en la urbanización La Palma. La intervención se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada, en la intersección de las calles Bolívar y Ayabaca.

Alerta vecinal

Los intervenidos fueron identificados como Eydan Paul Tatuaje Campos (18) y Jerson Ronaldo Quispe Navarro (20), quienes se desplazaban a bordo de la unidad de placa 8303-9Y. Ambos son investigados por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la receptación de vehículos menores, según informó el medio local La Voz de Suntanjalla.

De acuerdo con la información difundida, el hecho se habría iniciado aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando el propietario descansaba en la parte posterior de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vereda frente a su vivienda y cubierto con colchas. El hombre despertó al sentir que la unidad se movía y, al salir a verificar, sorprendió a un sujeto que intentaba llevársela empujándola.

Al notar la presencia del propietario, el individuo huyó del lugar, mientras que otra mototaxi de color rojo también se retiró de la zona. Ante lo ocurrido, el afectado comenzó a seguir a los sospechosos y comunicó el hecho a la Policía Nacional, cuyos agentes iniciaron las acciones para ubicarlos.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría de Ica, bajo la dirección del comandante PNP John Posada Huapaya, desplegaron una persecución que culminó con la intervención de ambos jóvenes. Según información policial, los detenidos registrarían antecedentes por hechos similares y por el presunto delito de receptación.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y quedó a cargo de la fiscal adjunta Mónica Pisconti Flores, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, quien dirigirá las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.

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