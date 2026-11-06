Por inmediaciones del asentamiento humano Alonso Navarro, en Chincha Alta, cuatro sujetos a bordo de un auto interceptaron a un mototaxista, que iba con destino al distrito de Pueblo Nuevo. Los malandros encañaron a la víctima y a su pareja, una joven estudiante, para despojarlos del vehículo, así como de especies personales. Los agraviados presentaron la denuncia, identificando a uno de los atacantes.

Delito en la zona

El conductor del trimoto sin imaginar su suerte eligió la ruta de Alonso Navarro para llegar más rápido a la casa donde vive su enamorada. Eran aproximadamente las 00:45 horas de ayer jueves, cuando por inmediaciones del campo deportivo Interandino aparece un auto blanco. Al interior estaban los integrantes de la banda criminal, quienes siguieron a la víctima hasta detener su avance en una zona de poco tránsito.

Dos sujetos bajaron en el acto, uno llevaba un arma de fuego y encañó a la pasajera para obligarla a salir del mototaxi. A ella, le robaron su equipo celular y otras pertenencias, mientras que el chofer del motorizado fue alejado unos metros, también bajo amenazas, para despojarlo de su celular. “Yo no me deje, comenzamos a forcejar y es cuando le propino un golpe en la cara”, contó el agraviado a este medio.

El hampón que llevaba puesta una capucha dejó ver su rostro por unos segundos, suficiente para ser identificado. En medio del forcejó entre el mototaxista y el delincuente, baja el tercer integrante de la banda, quien estaba armado. Los tres atemorizan a las víctimas, para lograr su objetivo: apoderarse del vehículo menor, con el que escapan con dirección a Pueblo Nuevo. El hecho fue comunicado a la policía de inmediato.

Los agraviados indicaron que los atacantes eran adolescentes, y que uno de estos vive en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en Chincha Alta, a quien identificaron además con nombre propio. Los agentes quedaron a cargo de las diligencias para la detención del malandro, y de los otros sujetos que participaron en el asalto y robo a mano armada. Asimismo, se hallaron cámaras de seguridad por la ruta donde huyeron los hampones.

EL DATO: El mototaxista comentó que los atacantes tenían capuchas y que dos de estos llevaban armas de fuego. Al momento de escapar dos utilizan el mototaxi robado y los demás continúan escoltándolo en el carro.

LA CIFRA: 4 hampones tuvieron participación en este hecho delictivo.

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