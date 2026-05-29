Un mototaxi fue encontrado por su propietario sin las llantas y otros accesorios robados por los integrantes de una banda delictiva. El agraviado comunicó a la comisaría Emilio Román Saravia que el hecho ocurrió en el sector conocido como Techo Propio, jurisdicción del distrito de Grocio Prado. En el momento de la fuga una cámara de seguridad capta a los pillos y la placa de rodaje del vehículo usado para cometer la fechoría.

Cámaras grabaron

La víctima del hampa dejó por algunos minutos su mototaxi estacionado en la vía pública y cuando retornó se llevó la ingrata sorpresa. En su ausencia habían desmantelado el mototaxi, que ya no contaba con las llantas, parabrisa, los pisos y otros accesorios. Con apoyo de los vecinos se consiguió el video, donde pude notarse a los facinerosos huyendo en un trimoto de color rojo. La grabación fue entregada a la policía para la identificación de la banda.

Pero, ese no fue el único latrocinio en agravio de un mototaxista que ocurrió en el sector de Techo Propio. Otro conductor denunció que, al dejar su unidad menor estacionada, prácticamente, en el frontis de su casa, se convirtió en víctima del hampa. Y es que al salir para volver al trabajo detectó que amigos de lo ajeno se habían llevado el parabrisa. Ambos casos sucedieron a plena luz del día en este sector que limita Chincha con Grocio Prado.

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