Los vecinos de la av. Progreso, en el sector de Balconcito (Grocio Prado), en los últimos días están siendo víctimas de robo. Ellos, descubrieron que detrás de los hechos delictivos se encuentra un sujeto que aparenta pasear con su familia, mientras observa donde cometer la próxima fechoría. Así fue como a plena luz del día sustrajo accesorios de un mototaxi, que estaba estacionado en la vía pública.

Cámaras lo grabaron

Eran las 11:36 de la mañana del martes, cuando una cámara de seguridad capta al ladrón acompañado de su pareja, su hijo de aproximadamente cuatro años, y otro menor que llevaban en un coche de bebé.

El hombre mira a todos lados mientras recorre la avenida hasta que centra su atención en una trimoto, que su propietario dejó por algunos minutos estacionado en el frontis de su vivienda.

La grabación muestra al facineroso distanciarse de su familia, y al notar que nadie lo veía por la ventana del asiento posterior del mototaxi mete su cuerpo para sacar el piso, no conforme hace lo mismo en el lado del conductor. Después huye llevándose los accesorios.

Los vecinos solicitan mayor presencia policial en la zona, además reconocen que el sujeto es el mismo que semanas atrás también con su pareja e hijo roba en una vivienda de la UPIS San Agustín.

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