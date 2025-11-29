A la altura de la cuadra 5 de la av. Bom Bom Coronado, en Chincha Alta, ocurrió el robo de un mototaxi. El propietario como de costumbre había dejado el vehículo menor estacionado en la puerta de su casa, y cuando regreso encontró solo las huellas dejadas por el hampa. El agraviado acudió a la comisaría de la jurisdicción para presentar la denuncia correspondiente, para la recuperación del motorizado.

Mototaxi recuperada

El mototaxista al concluir la jornada laboral retornó a su vivienda y como lo había hecho en días anteriores aparcó la herramienta de trabajo en el frontis de su puerta principal. Mientras él tomaba un descanso, los bandidos que se presume lo observaban se acercaron y vulneraron la llave de contacto para abordar el vehículo y escapar con dirección a la localidad de Pueblo Nuevo.

La víctima al percatarse de lo sucedido presentó la denuncia en la comisaría y se emitió la alerta sobre el robo de la unidad menor. En esas circunstancias, los vecinos de la zona alta del distrito de Pueblo Nuevo, observaron que un mototaxi había sido abandonado. Los efectivos acudieron al lugar y evidenciaron que se trataba del mismo vehículo del denunciante. Al parecer, los bandidos pretendían desmantelar el trimoto, pero terminaron huyendo. Tras las diligencias de ley, el motorizado fue regresado a su propietario. Sujetos roban mototaxi de la puerta de vivienda del propietario

VIDEO RECOMENDADO