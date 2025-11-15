Un veloz y audaz robo ocurrió la madrugada en la calle Regional, frente al área de Emergencia del Hospital Regional de Ica, donde dos delincuentes sustrajeron una mototaxi en cuestión de segundos.

Asalto fulminante

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ha generado preocupación entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes señalan que los robos se han vuelto frecuentes durante la madrugada.

Según el testimonio del propietario, identificado como Prada Soto, los dos sujetos parecían haber realizado un seguimiento previo del lugar. El afectado contó que solo se ausentó “un rato para descansar”, momento que los ladrones aprovecharon para ejecutar el hurto. Las imágenes muestran a dos hombres encapuchados que llegan a las 3:38 de la mañana, identifican la unidad estacionada y, sin demora, la empujan fuera del área hasta desaparecer de la cámara.

En el video se aprecia cómo los sujetos evitan hacer ruido y se desplazan con cuidado, lo que refuerza la hipótesis de que habrían estudiado previamente la zona para evitar ser detectados por transeúntes o personal del hospital.

Además de llevarse la mototaxi, los delincuentes sustrajeron toda la documentación que el propietario había dejado en la guantera. Esta pérdida agrava la situación del afectado, quien depende del vehículo como herramienta de trabajo diaria. La ausencia de estos documentos podría complicar los trámites para su recuperación o reposición.

El propietario presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional y solicita apoyo a la ciudadanía para ubicar su unidad.

