El Hospital Regional de Ica será beneficiado con una inversión superior a S/ 18,4 millones para la adquisición de equipos biomédicos de última generación, en el marco del proyecto regional de modernización hospitalaria impulsado por el Gobierno Regional de Ica (GORE).

Alta tecnología

Según se informó, la inversión asciende a S/18 millones 498 mil y tiene como objetivo fortalecer los servicios médicos esenciales del nosocomio, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar la atención a los pacientes en las diferentes áreas hospitalarias.

Entre los equipos que serán adquiridos figuran dos máquinas de anestesia con sistema de monitoreo avanzado, una mesa de operaciones electrohidráulica, seis lámparas quirúrgicas de techo de alta intensidad, dos electrobisturíes mono-bipolar de alta potencia y un sistema de cirugía laparoscópica.

Asimismo, el hospital contará con un sistema PACS-RIS (para la gestión digital de imágenes médicas), un densitómetro óseo, dos ecógrafos 4D/5D, un equipo de Rayos X digital con fluoroscopía, nueve ventiladores mecánicos (para adultos, pediátricos y neonatos) y dos equipos ecocardiográficos.

La incorporación de estos equipos permitirá reforzar los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Emergencia y Trauma Shock, Sala de Operaciones y Diagnóstico por Imágenes, áreas que registran la mayor demanda de atención especializada en la región.

