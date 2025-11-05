El Gobierno Regional de Ica, ha puesto en marcha un proyecto importante para optimizar el sistema de salud de la región. La iniciativa implica la adquisición de equipos biomédicos de última generación destinados a los hospitales, con una inversión significativa que asciende a 53 millones 871 mil soles.
Histórica inversión
El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado explicó que la acción responde a una necesidad de modernizar los equipos médicos existentes de los hospitales San Juan de Dios, Hospital Regional, Santa María del Socorro, San José de Chincha y Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Durante años, diversos informes de las autoridades de salud han advertido sobre la obsolescencia y la inoperatividad de numerosos equipos antiguos.
Esta inversión bajó la modalidad de Obras por Impuestos permitirá dotar a los hospitales de tecnología avanzada, lo cual traerá múltiples beneficios como la mejora de la calidad de atención (se facilitarán diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos), el fortalecimiento de servicios clave (se potenciarán áreas esenciales como unidades de cuidados intensivos, salas de operaciones y servicios de diagnóstico por imágenes), y mayor eficiencia operativa (la tecnología moderna optimizará los procesos de trabajo y el uso de recursos médicos).
Se detalló que para el Hospital San Juan de Dios se invertirá 11,401,000.00 soles para adquirir una máquina de Anestesia con sistema de monitoreo avanzado, tres mesas de operaciones electrohidráulica, dos lámparas quirúrgicas de techo de intensidad alta, un sistema de cirugía laparoscópica, un sistema pacs ris, un ecógrafo 4D/5D, dos equipos de rayos X digital portátil, un equipo de rayos X digital estacionario, un ecodoppler 4D
Para el Hospital Regional de Ica se invertirá 18,498,000.00 soles para adquirir dos máquinas de Anestesia con sistema de monitoreo avanzado, una mesa de operaciones electrohidráulica, seis lámparas quirúrgicas de techo de intensidad alta, dos electrobisturi mono bipolar potencia alta, un sistema de cirugía laparoscópica, un sistema pacs ris, un densutometro ósea, dos ecógrafo 4D/5D, un equipo de rayos X digital estacionario con fluroscopia, nueve ventiladores mecánicos adulto, pediátrico neonatal y dos equipo ecocardiógrafo.
Para el caso del Hospital Santa María del Socorro se invertirá 10,523,000.00 soles para la adquisición de un sistema Pacs Ris, un equipo de rayos X digital estacionario con fluoroscopia, ocho ventiladores mecánico adulto, pediátrico neonatal, dos máquinas de anestesia con sistema de monitoreo avanzado, una mesa de operaciones electrohidráulica.
Asimismo se destinará 11,693,000.00 soles para el Hospital San José de Chincha, que se invertirá para adquirir una máquina de anestesia con sistema de monitoreo avanzado, dos mesas de operaciones electrohidráulica, un sistema de cirugía laparoscópica, una lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta, un ventilador mecánico adulto, pediátrico neonatal, un sistema pacs ris, un equipo de rayos X digital estacionario con fluoroscopia, dos ecógrafo 4D/5D, un equipo de rayos X digital portátil.
Mientras que para el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola se invertirá 1,396,000.00 soles para adquirir un ecodoppler 4D y un ecógrafo 4D/5D.