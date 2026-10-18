Dos presuntos integrantes de la peligrosa banda denominada “Los Raqueteros del Sur”, entre ellos un adolescente de 17 años, fueron capturados ayer por la Policía Nacional tras una intensa persecución que comenzó en las inmediaciones de la Universidad Privada San Juan Bautista, en la carretera Panamericana Sur, y culminó en el sector de Alto Comatrana, en Ica. Ambos son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio.

Operativo policial

Según información policial, los agentes detectaron una camioneta blanca de placa BXL-585 e intentaron intervenirla; sin embargo, sus ocupantes habrían ignorado la intervención y emprendieron la fuga. Ante esta situación, se activó un operativo, con la participación de distintas unidades policiales que siguieron al vehículo hasta el sector de Comatrana, donde el conductor perdió el control de la unidad.

Durante la huida, los ocupantes abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie, pero dos de ellos fueron alcanzados y detenidos por los efectivos. Además, se presume que durante el escape habrían arrojado armas de fuego para evitar que fueran encontradas en su poder.

Los intervenidos fueron identificados como un adolescente de 17 años, de iniciales A. V. C. alias “Chino”, y Jhordany Gabriel Urritia Olivera, de 18 años, conocido con el alias de “El Diablo”. Ambos fueron trasladados bajo custodia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

“La intervención se realizó el 17 de octubre, luego de que ambos fueran señalados por su presunta participación en un violento asalto ocurrido horas antes en El Agustino, Lima. Según la denuncia, habrían despojado a la víctima de sus pertenencias y de su vehículo Geely GX3, de placa BXL-585. El caso comprende presuntos delitos de robo agravado con arma de fuego, robo de vehículo y tentativa de secuestro. Tras el asalto, los sujetos habrían huido con dirección a Ica. Al tomar conocimiento de la presencia del vehículo, la Policía activó el plan cerco, iniciándose la persecución a la altura de Villacurí, en la región Ica”, señaló la Región Policial Ica.

El coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, quien se encuentra encargado temporalmente de la Región Policial Ica, explicó que la intervención se inició durante labores de prevención en el sector de Villacurí, en el distrito de Salas, cuando el personal policial advirtió la presencia de una camioneta que circulaba a gran velocidad y presentaba daños en el parachoque posterior. “Se da la alerta”, señaló el oficial al describir el inicio de la persecución y la coordinación con las demás unidades.

El alto mando policial precisó que el Escuadrón de Emergencia se incorporó al operativo y realizó disparos disuasivos durante la persecución, tras lo cual el vehículo perdió el control. Ambos sujetos huyeron en distintas direcciones, pero fueron capturados por la rápida intervención policial.

Asimismo, informó que la camioneta intervenida registraba una denuncia por robo agravado en Lima. Según explicó, los presuntos implicados habrían despojado del vehículo a su propietario y posteriormente sustraído dinero de sus tarjetas bancarias.

“Lo robaron en Lima. Ellos se han venido acá, pero acá la Policía de la región Ica, en Villacurí, logra intervenirlos y accionar el plan Cerco para poder capturar a los sujetos”, declaró Elías Soto.

De acuerdo con el coronel, ambos detenidos registrarían antecedentes policiales. En el caso del adolescente de 17 años, mencionó presuntos antecedentes por hurto agravado, robo agravado a domicilio y robo de vehículos, este último relacionado con un hecho reportado el 25 de septiembre.

Respecto a Urritia, indicó que registraría una denuncia por hurto agravado de vehículos. El coronel también señaló que la víctima del robo ocurrido en Lima se encontraba en la ciudad y habría reconocido a los intervenidos por el acto delictivo.

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