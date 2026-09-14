Tres personas fueron intervenidas por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones de la Plaza de Armas de Ica, frente al Banco Continental, por su presunta participación en un intento de estafa mediante la modalidad del “cambiazo de tarjeta”. La actuación policial se produjo luego de que una joven habría sido afectada por esta práctica.

Detención policial

Los intervenidos fueron identificados como Mariela Patricia Rocca Hernández (43), alias “La China”; Julio César Sotomayor Rocca (22), alias “Cheche”; y Julio César Sotomayor Cárdenas (24), alias “César”. Según la información policial, pertenecerían al denominado clan familiar “Los Elegantes de Ica”, presuntamente vinculado con esta modalidad delictiva.

El “cambiazo de tarjeta” consiste en sustituir la tarjeta bancaria de la víctima para apoderarse de ella y obtener sus claves o información, con el propósito de realizar operaciones no autorizadas. En este caso, la investigación corresponde al presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada en grado de tentativa.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias y determinar su responsabilidad individual. Las investigaciones deberán esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer la presunta participación de cada uno en el caso denunciado.

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