Un nuevo caso de presunta estafa múltiple ha generado preocupación en la provincia de Ica, luego de que la Policía interviniera a Johan Johnny Trillo Yáñez, señalado por ciudadanos que lo acusan de captar dinero mediante distintas modalidades, como ventas ficticias de terrenos, préstamos y supuestas inversiones.

Serie de denuncias

Tras conocerse la detención, varias personas se congregaron en los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri), frente al conocido Parque del Amor en Ica, donde continúan llegando más denunciantes para formalizar sus acusaciones. Los afectados pidieron que el investigado no sea liberado mientras avanzan las diligencias fiscales.

De acuerdo con los testimonios, Trillo Yáñez habría solicitado dinero para proyectos inmobiliarios y construcción de galerías comerciales, además de ofrecer terrenos que, según los denunciantes, no eran de su propiedad. Al menos 15 personas aseguran haber sido perjudicadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar entre 20 y 25 víctimas.

Uno de los casos expuestos señala la entrega de 45 mil soles por la compra de un terreno que nunca fue transferido. “Pagué cerca de 45 mil soles y siempre me decía que iba a devolver el dinero, pero no cumplió”, manifestó una afectada.

En otro testimonio, un denunciante indicó haber entregado 70 mil soles como préstamo para un supuesto proyecto: “Al inicio cumplía con algunos pagos, eso generó confianza, pero después dejó de responder”.

También se reportó un caso en el que se entregaron 50 mil soles en el año 2023, bajo la promesa de una devolución con un interés del 10%. “Los primeros meses sí pagaba, pero desde 2025 dejó de hacerlo y solo postergaba las fechas”, relató el agraviado, quien se identificó como Roberth Cornejo.

Los denunciantes coinciden en que el intervenido se presentaba como empresario para ganar credibilidad. “Te hablaba con seguridad, decía que tenía proyectos como galerías y el de Manhattan y que iba a cumplir. Convencía fácilmente”, señalaron.

Durante la intervención policial, el investigado no brindó declaraciones. Sin embargo, algunos testigos afirmaron que su comportamiento fue indiferente, lo que incrementó el malestar entre los presentes.

Según documentación del Ministerio Público, Trillo Yáñez mantiene una investigación abierta desde el año 2021, en la carpeta fiscal 2021-2815 de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, por presuntos delitos de usurpación agravada y estafa agravada vinculados a terrenos del Estado.

Las víctimas exhortaron a otras personas que consideren haber sido afectadas a acercarse a la Divincri de Ica para presentar sus denuncias y contribuir con las investigaciones.

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