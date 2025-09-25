Un hecho insólito ocurrió en los exteriores de la comisaría ubicada en la Av. J.J. Elías, donde un grupo de ciudadanos protestaba por una presunta estafa cometida por una empresa inmobiliaria. Según denunciaron, la compañía habría entregado cheques sin fondos tras recibir grandes sumas de dinero por proyectos que no se concretaron.

Ingresado a la fuerza

Durante el reclamo, uno de los afectados increpó verbalmente a un sujeto que era subido a una unidad policial, acusado de ser el presunto estafador. El hombre exigía la devolución del dinero que —según afirmó— su esposa entregó como parte de un proyecto inmobiliario frustrado.

Sin embargo, en cuestión de segundos, agentes policiales intervinieron al denunciante, sujetándolo del brazo y —con el apoyo de otros efectivos— lo forzaron a ingresar a la comisaría, en medio de empujones y jaloneos. El hecho generó indignación entre los testigos, quienes no entendían por qué un ciudadano que exigía justicia terminaba siendo reducido.

“Solo estaba reclamando por el dinero que nos han quitado. ¿Por qué lo detienen a él si solo reclama porque su familia ha sido engañada por miles de soles?”, expresó uno de los ciudadanos presentes, visiblemente molesto.

Decenas de personas se encontraban en el lugar, denunciando públicamente a una empresa inmobiliaria por estafas que —según sus testimonios— ascienden a miles de soles. Algunos mostraban documentos y cheques que aseguran haber recibido, pero que fueron rechazados por el sistema bancario al no tener fondos.

VIDEO RECOMENDADO