La caída de parte del revestimiento de una de las columnas de los portales de la Plaza de Armas de Ica volvió a poner en evidencia el avanzado deterioro que presenta esta emblemática infraestructura del centro histórico. El incidente generó preocupación entre los iqueños debido al riesgo que representa para los cientos de personas que diariamente recorren la zona frente a la Municipalidad Provincial de Ica.

Patrimonio vulnerable

Durante una inspección en el lugar se constató que los daños no se limitan a un solo punto. Varias columnas presentan grietas, rajaduras, humedad, desprendimiento de pintura y sectores donde incluso quedaron expuestas las varillas de la estructura. Según la información recogida, cualquier intervención requeriría la autorización del Ministerio de Cultura por tratarse de un bien patrimonial, aunque hasta el momento no se han anunciado trabajos de restauración.

La preocupación aumentó tras el testimonio de un ciudadano, quien relató que parte del material se desprendió cuando una persona se apoyó sobre una de las columnas. “La otra vez un señor se apoyó ahí y justo se cayó un pedazo”, comentó, advirtiendo además que un sismo podría agravar la situación debido al evidente desgaste de la infraestructura.

Ante este panorama, vecinos y visitantes solicitaron la pronta intervención de las autoridades competentes para ejecutar una evaluación técnica y realizar los trabajos de conservación necesarios. Advirtieron que los portales constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Ica y que su deterioro no solo afecta la imagen del centro histórico, sino que también representa un potencial peligro para la seguridad de la población y los visitantes.

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