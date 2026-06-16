Un altercado entre un cambista informal y otro hombre generó momentos de tensión en los portales de la Plaza de Armas de Ica, a la altura de la calle Bolívar, donde ambos protagonizaron una pelea que obligó la intervención de la Policía Nacional.

Agresiones físicas

Según testigos, la discusión se inició por motivos que aún no han sido esclarecidos y rápidamente pasó de los intercambios verbales a los empujones y golpes. La confrontación se produjo en una zona de constante tránsito peatonal, llamando la atención de comerciantes, transeúntes y visitantes que se encontraban en el centro de la ciudad.

Durante el enfrentamiento, los involucrados se lanzaron mutuas acusaciones. De acuerdo con lo que se pudo escuchar en el lugar, uno de ellos increpaba al cambista por presuntamente haberlo insultado y llamado “drogadicto”, mientras que el trabajador informal aseguraba haber sido agredido por el otro hombre.

La pelea se prolongó por varios minutos y se desplazó por los portales, ante la mirada de decenas de personas que observaban la escena. Finalmente, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y lograron separar a ambos sujetos, evitando que el incidente pasara a mayores.

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