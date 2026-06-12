Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Ica luego de que una mujer protagonizara una violenta agresión contra otra ciudadana en plena vía pública, ante la mirada de numerosos transeúntes.

Fuerte golpiza

El hecho ocurrió durante la noche en una zona céntrica de la ciudad. Según videos difundidos por ciudadanos que se encontraban en el lugar, una mujer que vestía una casaca negra atacó físicamente a otra mujer que llevaba prendas de color blanco.

Durante varios segundos, la agresora le propinó golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, mientras le gritaba en medio de la vía pública. La víctima, por su parte, intentó protegerse cubriéndose con las manos y evitando responder a la agresión, aunque la intensidad de los ataques terminó por someterla.

La escena generó preocupación entre las personas que transitaban por la zona, quienes observaron cómo la agresión se desarrollaba a plena vista de todos, sin la intervención del serenazgo o la policía.

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