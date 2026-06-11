Al promediar las 7:30 de la mañana de ayer una persona fue víctima de asalto y robo, sucedido a una cuadra de distancia de la Plaza de Armas de la provincia de Chincha. Al agraviado lo derribaron dos facinerosos, quienes se apoderaron de sus especies de valor para escapar con dirección a la calle Colón. Según los testigos en el momento del hecho delictivo no hubo ningún efectivo policial realizando patrullaje por el sector.

Delito en la zona

El agraviado llegó conduciendo su bicicleta hasta la intersección de la av. Óscar R. Benavides y la calle Callao, en ese céntrico lugar, se acercó a un puesto de periódicos, y mientras revisaba las portadas de los diarios es atacado por la espalda. Un facineroso lo cogió por el cuello hasta derribarlo en complicidad con otro individuo. Entre los dos comenzaron a buscar su celular, dinero y otras especies de valor.

El hombre víctima de agresión física no encontró ayuda de ninguna persona y al reponerse comenzó a perseguir por cuenta propia a los ladrones, al parecer, de nacionalidad extranjera quienes huyeron corriendo por la calle Callao. Los comerciantes del sector aseguran que a esa hora no contaban con presencia de la policía, ni tampoco de serenazgo por ello invocan a las autoridades brindar mayor seguridad.

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