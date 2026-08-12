El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció nuevas medidas para incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles en Ucayali y atender la demanda existente en la región.

El titular del Minem, Guillermo Shinno, sostuvo una reunión con representantes de Petroperú y Aguaytía Energy para coordinar acciones destinadas a aumentar el volumen de combustible disponible en el corto plazo.

Como resultado de las coordinaciones, el ministerio informó que Aguaytía Energy proporcionará a Petroperú dos tanques que permitirán ampliar la capacidad de almacenamiento e incrementar el stock disponible en Ucayali.

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Petroperú asegura que existe combustible disponible

El ministro Guillermo Shinno informó que, de acuerdo con el reporte proporcionado por Petroperú, actualmente existe combustible disponible en Ucayali.

En ese sentido, el titular del Minem sostuvo que el abastecimiento está garantizado, mientras se implementan medidas destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento en la región.

La incorporación de los dos tanques busca aumentar el stock disponible y reforzar la capacidad para responder a la demanda regional en el corto plazo.

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Minem reúne a autoridades y empresas del sector

Previamente, Shinno encabezó una mesa de trabajo con representantes de diferentes instituciones y autoridades para abordar la situación de los combustibles en Ucayali.

En la reunión participaron funcionarios del sector, representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Petroperú, además de autoridades locales y regionales y representantes del Poder Legislativo.

Las coordinaciones tienen como objetivo adoptar medidas frente a la demanda de combustibles y reducir el impacto de la situación sobre las familias de Ucayali.