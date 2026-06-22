La Contraloría General de la República identificó serias observaciones en la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios del Zoológico Municipal de Ica, ubicado en la urbanización Santa Rosa de Palmar de Cachiche.

Obra inconclusa

El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Ica, es objeto de una acción de control concurrente que detectó situaciones adversas que podrían afectar el correcto uso de los recursos públicos.

Según el informe emitido el 10 de junio de 2026, la obra registra un presupuesto contractual inicial de S/ 9 millones 281 mil 639,50 y ha sido objeto de múltiples modificaciones durante su ejecución. Entre ellas figuran cinco prestaciones adicionales de obra, una reducción de prestaciones y diversas ampliaciones de plazo aprobadas por la entidad.

Uno de los adicionales más significativos corresponde a la Prestación Adicional de Obra N.° 4, aprobada mediante resolución municipal por un monto de S/ 1 millón 58 mil 768,07. Este incremento fue sustentado en deficiencias detectadas en el expediente técnico, problemas de diseño, escasez de materiales en el mercado y la necesidad de modificar diversos componentes constructivos originalmente previstos.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Ica aprobó una reducción de prestaciones por S/ 141 mil 230,31 debido a cambios técnicos vinculados a áreas verdes, portones de ingreso, redes contra incendios y sistemas de riego. Posteriormente también autorizó una quinta prestación adicional de obra por S/ 12 mil 317,98 para corregir observaciones de arquitectura relacionadas con dimensiones que no cumplían con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

La Contraloría también advirtió que la obra sufrió ampliaciones sucesivas de plazo. Inicialmente se aprobaron 75 días adicionales y posteriormente otros 40 días calendario. Aunque la contratista solicitó una tercera ampliación por 26 días, la municipalidad únicamente reconoció cuatro días, estableciendo como nueva fecha contractual de culminación el 19 de mayo de 2026.

Pese a estas ampliaciones, el avance físico y financiero del proyecto presenta diferencias significativas respecto a lo programado. Al cierre de mayo de 2026, la valorización acumulada reportaba una ejecución de aproximadamente S/ 7 millones 593 mil 252,95, mientras que diversas partidas aún continuaban en proceso de ejecución y evaluación.

La principal observación formulada por la Contraloría está relacionada con la valorización N.° 12 de la obra. Los auditores detectaron que determinados metrados fueron considerados como ejecutados al 100 % y contaban con la conformidad de la supervisión, pese a que durante las inspecciones físicas se verificó que los trabajos no estaban concluidos conforme a las especificaciones técnicas del expediente.

Entre los trabajos observados figuran puertas metálicas instaladas en los hábitats destinados a zorros, puma andino y monos. Durante la visita de inspección realizada el 4 de junio de 2026, la comisión de control constató que varias de estas estructuras carecían de cerraduras, algunas no tenían picaportes y presentaban acabados deficientes con salpicaduras de soldadura, situación que no se ajusta a lo establecido en los planos ni en las especificaciones técnicas del proyecto.

A pesar de estas deficiencias, la supervisión otorgó conformidad a la valorización presentada por el Consorcio Luren y recomendó continuar con el trámite de pago correspondiente. Para la Contraloría, esta situación genera el riesgo de reconocer y pagar prestaciones que no habrían sido ejecutadas completamente, comprometiendo la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la obra.

Por ello, las observaciones han sido comunicadas a la Municipalidad Provincial de Ica para la adopción de medidas correctivas. Mientras tanto, la modernización del Zoológico Municipal de Ica continúa bajo vigilancia de la Contraloría, en medio de cuestionamientos sobre la ejecución técnica, la supervisión de los trabajos y el adecuado uso de una inversión pública que supera los nueve millones de soles.

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