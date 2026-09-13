Una persecución por el presunto robo de herramientas de construcción terminó con la intervención de un conductor que trasladaba dos carretillas en un automóvil por el sector La Tierra Prometida, en la provincia de Ica.

Conductor intervenido

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la tarde del último viernes, luego de que vecinos alertaran al personal del Módulo de Intervención Descentralizado (MID) N.° 03 sobre un supuesto hurto registrado en una vivienda del asentamiento humano Vivienda Digna.

Tras recibir la alerta, el supervisor de turno de Serenazgo, dispuso la ejecución de un Plan Cerco, con participación de agentes de Patrullaje Municipal y apoyo del Patrullaje Integrado en las zonas de Comatrana y el ingreso a Tierra Prometida. Durante el despliegue, el personal logró ubicar e intervenir un automóvil Nissan de color plomo y placa B4R-079, que presuntamente era utilizado durante la huida.

El vehículo era conducido por José Alberto Villar Uribe, quien al momento de la intervención transportaba dos carretillas en la parte posterior de la unidad, según el reporte de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de Ica. Durante la diligencia también se presentó Cristian Montessori Ninazivincho, quien manifestó que momentos antes había sido víctima del robo de sus herramientas de trabajo del interior de su vivienda ubicada en Tierra Prometida–Vivienda Digna.

Ante el hallazgo de las carretillas y la denuncia del propietario, el intervenido fue trasladado hasta la Comisaría PNP Ica con participación del efectivo policial asignado al Patrullaje Integrado. El caso quedó en manos de la Policía para desarrollar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del presunto hurto, así como establecer la responsabilidad del intervenido en los hechos denunciados.

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