Las elecciones regionales y municipales 2026 ya empezaron. Un millón 234 mil 587 electores están convocados hoy a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán la región, las provincias y los distritos de Arequipa para el periodo 2027-2030. La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollará desde las 7:00 hasta las 17:00 horas.

En esta elección, los arequipeños definirán al próximo gobernador y vicegobernador regional, además de los 16 consejeros regionales. En el ámbito municipal, se elegirán ocho alcaldes provinciales y 101 alcaldes distritales, por lo que en total se desarrollarán 109 elecciones municipales en la región.

Para atender a los electores, fueron habilitados 497 locales de votación, donde se instalarán 4 mil 194 mesas de sufragio. La organización del proceso está distribuida en siete Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE): Arequipa, Camaná, Caylloma, Condesuyos, Mollendo, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero.

En la elección regional participan 15 organizaciones políticas con fórmulas de gobernador y vicegobernador. También se elegirán 16 consejeros regionales: seis por la provincia de Arequipa, dos por Castilla, dos por Caylloma y dos por La Unión; mientras que Camaná, Caravelí, Condesuyos e Islay elegirán a un representante cada una.

CANDIDATOS EN PROVINCIAS

En las ocho provincias de Arequipa también se disputan las alcaldías. La provincia de Arequipa concentra la mayor cantidad de candidatos, con 17 listas que buscan llegar al municipio provincial, seguida de Camaná con 12. Caylloma e Islay tienen 10 candidatos cada una.

En las demás provincias, Caravelí registra ocho candidatos, mientras que Castilla y La Unión cuentan con siete postulantes cada una. Condesuyos presenta la menor cantidad de candidaturas, con cinco candidatos para la alcaldía provincial.

CANDIDATOS EN DISTRITOS

La competencia cambia considerablemente entre los 101 distritos. Majes, en la provincia de Caylloma, concentra la mayor cantidad de candidatos a alcalde distrital, con 14 postulantes, seguido de Paucarpata, con 13.

Después aparecen Cerro Colorado, Characato y José Luis Bustamante y Rivero, con 11 candidatos cada uno. Miraflores y Alto Selva Alegre también tienen una competencia amplia, con 10 postulantes para la alcaldía distrital.

En el otro extremo, Atiquipa y Quicacha, en Caravelí; Lari, en Caylloma; San Antonio de Chuca y Chichas cuentan con un solo candidato para la alcaldía distrital. En San Antonio de Chuca y Chichas figuran dos organizaciones políticas en la relación electoral, pero solo una presenta candidatura para el cargo de alcalde.

Una vez que concluya la votación, a las 5:00 de la tarde, comenzará el escrutinio en cada mesa. Los miembros de mesa abrirán las ánforas y realizarán el conteo de las cédulas para determinar los votos válidos, blancos y nulos, en presencia de los personeros de las organizaciones políticas, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los resultados de cada mesa serán consignados en el acta de escrutinio, documento que servirá para el procesamiento de los resultados. Las actas serán trasladadas a los centros de cómputo de la ONPE para su procesamiento conforme sean recibidas.

Si un acta presenta alguna observación que no pueda ser corregida mediante el cotejo con el ejemplar correspondiente, esta será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE), que determinará lo que corresponda, para determinar quienes lograron alcanzar los cargos de gobernador, consejeros, alcaldes y regidores.

Al menos 250 fiscales participarán en el despliegue del Ministerio Público en la región para verificar el normal desarrollo de las elecciones. De este grupo, 204 estarán dedicados a la prevención del delito, 30 a la atención de delitos penales y 16 a la persecución de delitos electorales.

Para hoy los fiscales se constituyeron desde las primeras horas en los locales de votación para verificar el desarrollo de la jornada.