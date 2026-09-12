Forcejeando la puerta de una vivienda fueron registrados dos sujetos al mediodía del último jueves 10 de setiembre, en la segunda etapa de la urbanización Las Dunas de La Florida, en Subtanjalla. El presunto intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad alrededor de las 12:06 p. m., mientras una tercera persona permanecía dentro de una camioneta negra de placa APP-650 y lunas polarizadas, estacionada cerca del inmueble.

Alerta vecinal

Las imágenes mostraron a una mujer con sombrero y lentes oscuros acompañada de un hombre que utilizaba un gorro. Ambos habrían intentado comprobar previamente si había personas dentro de la casa e incluso arrojaron objetos contra las ventanas. Posteriormente, el varón extrajo una herramienta de un bolso y comenzó a manipular y forcejear la cerradura de la puerta, mientras su acompañante permanecía cerca.

Sin embargo, todos sus movimientos eran observados por un vecino del inmueble colindante, quien al advertir lo que ocurría lanzó un fuerte grito. Los sospechosos desistieron inmediatamente de su accionar y corrieron varios metros hasta la camioneta, donde los esperaba el tercer sujeto. Los tres escaparon con rumbo desconocido sin conseguir ingresar a la vivienda.

El hecho generó inquietud entre los moradores debido a que ocurrió en pleno mediodía, horario en el que numerosas viviendas pueden permanecer solas mientras sus ocupantes trabajan. Los vecinos solicitaron que las autoridades utilicen las imágenes de seguridad y la placa para identificar a los involucrados y determinar si estarían relacionados con otros hechos similares registrados en Ica.

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