La atleta pisqueña Dannae Fernández Prada volvió a escribir una página dorada en la historia del deporte local al consagrarse campeona Macro Regional 2026, protagonizando una destacada actuación en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.

La joven deportista logró conquistar un impresionante triplete de oro en la categoría C Damas de atletismo, demostrando una vez más el fruto de su preparación, disciplina y perseverancia dentro de las competencias escolares.

Talento deportivo

Dannae alcanzó la medalla de oro en salto largo, salto alto y posta 4x100, resultados que evidencian su versatilidad y alto nivel competitivo en las diferentes pruebas del atletismo. Cada participación significó un nuevo desafío para la representante pisqueña, quien supo responder con buenos resultados y dejar en alto el nombre de Pisco frente a atletas provenientes de distintas localidades de la región.

Con este nuevo triunfo, Dannae Fernández ratifica por cuarto año consecutivo su presencia entre las principales figuras del atletismo escolar, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y el compromiso con el deporte.

La atleta representa a la I.E. Mayor FAP. René García Castellano – COLFAP de Pisco y a la Academia Deportiva Atletas Pisqueños, instituciones que vienen acompañando su formación y desarrollo deportivo. En esta etapa también cuenta con el trabajo de su entrenador, Prof. Armando Vásquez Apolaya, y el acompañamiento de su delegado deportivo, Ricardo García.

Pero el desafío todavía no termina. Gracias a sus resultados en la etapa Macro Regional, Dannae Fernández Prada consiguió su clasificación a la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026, donde tendrá la oportunidad de continuar demostrando sus condiciones y representar nuevamente a Pisco en el máximo escenario de esta competencia escolar.

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