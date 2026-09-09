Ica ya tiene definidos a varios de sus representantes para los Juegos Deportivos Nacionales 2026, luego de los procesos selectivos y convocatorias realizados en diferentes disciplinas deportivas. Jóvenes atletas, tenistas y deportistas de paraatletismo tendrán la responsabilidad de llevar el nombre de la región en esta importante competencia nacional.

Talento deportivo

En la categoría U19 de atletismo, la delegación iqueña estará conformada por deportistas que competirán en diversas pruebas de pista y campo. Marilyn Nicoll Mesías Flores participará en el heptatlón femenino, mientras que Luis Fernando Monterrey Páez competirá en los 100 metros planos masculino y Geremy Arlett Villcas Arroyo en el decatlón masculino.

En las pruebas de medio fondo, Christian Rodrigo Herrera Tinco competirá en los 800 y 1500 metros planos, mientras que Christopher Levy Atauje Coello lo hará en los 800, 1500 y 3000 metros planos. Liz Rosario Salvador Chávez participará en lanzamiento de disco femenino.

Asimismo, Fabiana Alessandra Quintana Nieto competirá en impulsión de bala y lanzamiento de disco femenino. Reyder Daniel Rodas Arancibia representará a Ica en los 400 metros planos, salto alto y salto largo masculino, mientras que Alveiro Roberto Fajardo Vega participará en lanzamiento de jabalina.

En las pruebas de velocidad, Mariana Alejandra Aquije Pineda y Gabriela Fabiana Ponce Bustamante competirán en los 100 y 400 metros planos femenino. Matías Gabriel Ponce Bustamante participará en salto largo masculino y Guillermo Cristopher Gutiérrez Antezana en lanzamiento de disco masculino.

La selección de atletismo quedó definida tras la jornada selectiva desarrollada el pasado 28 de agosto. Durante este proceso también se reconoció la participación y colaboración de los profesores José Saravia Chávez y Martín Marrufo.

En tenis, Ica contará con representación en la categoría U21 a través de Kiara Ceballos Manrique y Oswaldo Francisco Hernández Chávez, quienes asumirán el reto de representar a la región en los Juegos Deportivos Nacionales 2026. La delegación estará acompañada por Francisco Oswaldo Hernandez Pacheco, en calidad de entrenador, y Flor de María Manrique Hoyos, como delegada.

A esta representación se suma Jorge Carlos Purca Flores, quien competirá en la categoría de paraatletismo para deportistas con discapacidad intelectual. El atleta iqueño participará en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos masculino y estará acompañado por su entrenadora, María del Carmen Huertas Camargo.

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